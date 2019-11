La vitamina E, posible causante de las enfermedades por vapeo, según EE.UU.

El tocoferol o vitamina E, presente en los productos de vapeo, es uno de los posibles causantes de las lesiones pulmonares relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos, que han afectado a más de 2.000 personas en Estados Unidos, de las que más de 30 han muerto, informó hoy el Gobierno estadounidense.



"Por primera vez hemos detectado una toxina como potencial preocupación", dijo la vicedirectora principal de los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Anne Schuchat, en una rueda de prensa.



"Estas conclusiones son significativas: tenemos un posible culpable", afirmó.



A fecha de ayer, los CDC habían confirmado 2.051 casos de enfermedades pulmonares y 39 fallecimientos vinculados al vapeo.



Schuchat advirtió de que no se descarta que haya otros ingredientes de los e-cigarrillos que también originen las afecciones pulmonares.



El tocoferol es un aceite que es una forma sintética de la vitamina E que se encuentra en muchos productos comunes, desde comidas a suplementos alimenticios y lociones para la piel, y no hay pruebas de que cause daños cuando se ingiere o se aplica a la piel.



Los problemas surgen, al parecer, cuando este compuesto se inhala y crea una cubierta que se adhiere en parte de los pulmones.



Los investigadores examinaron muestras de fluidos tomados de los pulmones de 29 pacientes con enfermedades relacionadas con el vapeo en 10 estados diferentes y encontraron acetato tocoferol en todos esos casos.



Según los CDC, no encontraron otros aceites, ni minerales ni vegetales, en niveles tan altos.



Una encuesta publicada esta semana por la revista médica JAMA Network indicó que unos 4,1 millones de estudiantes de secundaria de Estados Unidos y 1,2 millones de alumnos en las escuelas intermedias del país consumieron cigarrillos electrónicos en 2019



El sondeo de la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU., recogido en JAMA, indicó que un 27,5 % de los estudiantes de preparatoria (uno de cada cuatro) y un 10,5 % de los de colegios intermedios del país reportaron este año el uso de "uno o más" cigarrillos electrónicos al mes.



Hasta el pasado junio, 16 estados del país y más de 400 localidades habían adoptado leyes sobre la edad mínima para comprar tabaco a los 21 años.