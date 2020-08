Lanza Google aplicación para que tu celular ya no afecte tus hábitos de sueño

Es probable que debido a la cuarentena por el Covid-19 hayas pasado más tiempo con tu celular. Redes sociales, juegos, noticias, series, tu smartphone puede ser tu mejor compañía pero también poner en riesgo tu salud y buenos hábitos. Si quieres saber qué tanto tiempo pasas con tu dispositivo y controlar su uso Android cuenta con nuevas funciones.

Bajo su iniciativa "Bienestar digital" Google ha lanzado diversas herramientas para ayudar a sus usuarios a conocer y mejorar sus hábitos de uso. Ahora también están buscando la manera de ayudarlos a dormir mejor y para ello presentó un nuevo "modo descanso" o "bedtime".

Disponible desde el reloj en la mayoría de los dispositivos Android esta función está diseñada para que los usuarios puedan realizar un seguimiento de su horario de sueño, hacerse el hábito de despertarse e irse a dormir a una hora determinada y limitar su exposición digital por las noches.

En un blog Google explicó que a través del modo descanso los usuarios podrán mantener su teléfono inteligente silencioso y la pantalla oscura cuando sea la hora de dormir de modo que las notificaciones no interrumpen su sueño profundo.

En caso de que el usuario haya utilizado su celular durante el horario de sueño en la pestaña "Actividad de descanso", podrá ver los detalles de las aplicaciones en las que ha pasado más tiempo.

Otra de las funciones que incluye esta opción es establecer una canción para dormir desde Spotify, Calm o YouTube Music. De esta manera, si tienes problemas para dormir, se reproducirá la música que elegiste por el tiempo que hayas establecido para ayudarte a conciliar el sueño.

Y, para los que odian el sonido de la alarma por la mañana, también se creó la función Sunrise Alarm que ilumina la pantalla del smartphone 15 minutos antes de la hora establecida con colores similares a los del amanecer para despertar a las personas con más suavidad que los sonidos normalmente utilizados. O también se puede optar por reproducir su canción favorita.

Asimismo, para no olvidar nada y estar listo para dar lo mejor por la mañana, también puede mostrar una lista con los próximos eventos guardados en la agenda.

Si bien la herramienta puede configurarse haciendo clic en el reloj de los dispositivos, otra manera práctica para comenzar a usarla es instalar la aplicación Bienestar digital de Google en donde el modo descanso simplemente activando el modo Hora de dormir en la app.

Anteriormente, la función Bedtime estaba disponible solo para usuarios de Pixel. Sin embargo, la compañía comenzó a implementar el modo descanso para todos los usuarios con la versión Android 6.0 y superior a partir de la semana pasada por lo que ya deberías tenerla disponible pues, la intención de la compañía es brindar un sueño natural y hábito sano a sus usuarios.

Para poder utilizar esta función solo es necesario instalar la app de reloj de Android, disponible desde Google Play Store y compatible con la mayoría de los dispositivos. Una vez descargada hay que seleccionar la pestaña "Descanso" que se encuentra en el menú, entonces hay que dar clic en el ícono del lápiz de la primera opción y seleccionar el horario de sueño, es decir una hora para irnos a la cama y otra para despertarnos. Entonces se podrán configurar el resto de las funciones como "No Molestar" o "Despertador Amanecer".

Más funciones

Otras opciones nuevas que también llegan para los usuarios de Android y que seguramente querrás probar son: Sismógrafo. Android te puede ayudar a detectar la magnitud y el alcance de un movimiento telúrico.

Android Auto. Mientras manejas tu automóvil esta aplicación registra rutas, locaciones y destinos que ahora se muestran en un resumen para que conozcas mejor tus hábitos al volante.

Google Lookout. Es una tecnología diseñada para ayudar a las personas que sufren la discapacidad visual y que recientemente añadió soporte para cuatro nuevos idiomas: francés, italiano, alemán y español.