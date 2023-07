A-AA+

El insomnio o los problemas para conciliar el sueño son una problemática a la que se enfrentan muchas personas en todo el mundo.

En este grupo podemos alojar a las mujeres mayores de 50 años, cuya relación con el insomnio es moneda corriente, siendo uno de los grupos etarios más afectados. Esto se debe a un conjunto de motivos, que pueden variar entre la menopausia, cambios hormonales y físicos.

Las 5 causas del insomnio en mujeres de 50 años

- Cambios hormonales: los niveles de hormonas como el estrógeno y la progesterona disminuyen.

- Sofocos y sudores nocturnos: los sofocos y los sudores nocturnos son síntomas comunes durante la menopausia.

- Cambios en el ritmo circadiano: a medida que envejecemos es común que el ritmo circadiano, que regula el ciclo sueño-vigilia, se altere.

- Cambios en la salud física: pueden surgir problemas de salud que afectan el sueño, como dolor crónico, artritis, problemas respiratorios o condiciones médicas subyacentes.

- Cambios psicológicos: el estrés, la ansiedad, la depresión u otros problemas emocionales pueden contribuir al insomnio.

5 consejos para mejorar el sueño

1- Cena alimentos ricos en triptófano, que te ayudará a producir serotonina, una hormona que nos ayuda a relajar la mente y conciliar el sueño. El organismo no puede producir triptófano, necesita obtenerlo de los alimentos. Puedes encontrarlo en el plátano, el pavo, la piña, el aguacate, pescado azul o las almendras.

2- Cena al menos dos horas antes de irte a la cama para hacer la digestión antes de acostarte y que esta no repercuta negativamente en tu sueño.

3- Evita las cenas copiosas, los fritos, las grasas o el exceso de proteínas ya que por la noche pueden dificultar la digestión y afectar al sueño.

4- No consumas café ni productos con cafeína pasadas las 6 de la tarde ya que la cafeína es estimulante y puede interferir con el sueño.

5- No bebas mucho líquido a última hora del día ya que puede que tengas que levantarte por la noche para ir al baño y luego no puedas volver a conciliar el sueño.