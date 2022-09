Las aplicaciones prohibidas por WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp tiene, como toda aplicación, un contrato de términos y condiciones al que sin siquiera abrir le damos "estoy de acuerdo" para poder utilizar la app de mensajería de inmediato cuando la instalamos en nuestro teléfono. Pero ese contrato, entre otros detalles, advierte que la cuenta será cerrada sin explicaciones si utilizamos determinadas aplicaciones que ponen en riesgo la mensajería.

Se trata de APK que WhatsApp rechaza porque a pesar de que ofrecen en algunos casos servicios más atractivos que esta, no tienen ninguna cobertura de seguridad y cualquier virus que puedan canalizar puede perfectamente ingresar a la biblioteca virtual de WhatsApp y hacer un desastre con todos los archivos de la cuenta.

Las aplicaciones símil WhatsApp que están en la mira de Meta, la empresa dueña del servicio de mensajería y que podrían dejarte sin tu cuenta son: WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Fouad WhatsApp, OBW WhatsApp y cualquier otra parecida que se le parezca, pero no sea oficial bajo ningún punto de vista.

WhatsApp Plus y WhatsApp

Para tener una idea de que se trata la descripción de WhatsApp Plus dice: "Es una aplicación alternativa a WhatsApp que se ha vuelto muy popular. Se trata de una aplicación no oficial, que toma el código original de la aplicación oficial y lo modifica para incorporar múltiples mejoras y ventajas que no han estado disponibles en su versión legal".

Estas App clonadas de WhatsApp abundan en la web y hay muchísima gente que las usa porque ofrecen diseños alternativos, permiten manejar chats ocultos, traen otros emojis lo que las hace muy populares pero el inconveniente no es solo la seguridad sino que muchas de ellas se alimentan del paquete de datos con alto consumo lo que termina además por hacerlas onerosas.