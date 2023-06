Las aportaciones de Elon Musk al mundo tecnológico

A-AA+

En cualquier parte del mundo el nombre de Elon Musk resuena con fuerza por ser uno de los mayores inventores de la actualidad y el hombre más rico, según Forbes. Pese a las grandes polémicas que hay entre los internautas cada vez que hay un nuevo lanzamiento en sus múltiples compañías, se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de los últimos años

Musk, además de ser CEO de Tesla y SpaceX, actualmente funge como dueño de Twitter y es fundador de The Boring Company, Neuralink y Open IA, el aclamado laboratorio de investigación de Inteligencia Artificial.

A pesar de todas las controversias en las que se ha involucrado y causar gran revuelo cada que lanza algún tweet, como retar a Mark Zuckerberg a un combate en jaula; sus aportaciones al mundo tecnológico son invaluables. Por este motivo en Tech Bit te diremos cuáles han sido sus más grandes hazañas.

El invento más famoso de Musk y la compañía que está cambiando el rumbo de la industria automotriz desde que se fundó en el 2003 es Tesla. El vehículo eléctrico fue diseñado para ser sostenible y evitar la dependencia de los combustibles y su impacto con el medio ambiente.

----Cohetes reutilizables

Otra de sus más grandes empresas es SpaceX, la cual realiza viajes espaciales y creó el Falcon 9, un cohete reutilizable diseñado de forma compacta con la potencia aproximada de 18 aviones comerciales que fue creado para volar carga.

----Pagos por internet

Una de las aportaciones de Musk que utilizamos frecuentemente son servicios como Paypal (antes x.com), pioneros en hacer que los servicios financieros y diversos tipos de pagos estuvieran disponibles en línea.

----Neuralink

El mundo de la neurotecnología también tiene una de las mayores aportaciones de Elon Musk, al trabajar en la creación de una interfaz inalámbrica cerebro-ordenador para establecer una conexión digital con las células cerebrales para mejorar el funcionamiento neurológico.

----The Boring Company

El mundo del transporte también se está reinventando con The Boring Company una empresa de excavación de infraestructura diseñada para facilitar la movilidad en las grandes ciudades, ofreciendo una alternativa de transporte subterráneo.