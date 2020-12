Las enfermedades que han sido vencidas gracias a las vacunas

Cumplir con la vacunación es una responsabilidad que todos debemos asumir. A través de las vacunas protegemos a nuestra familia de contraer enfermedades que pueden causar daños irreversibles a la salud, incluso la muerte; también evitamos riesgos colectivos como epidemias y pandemias, además de que así ponemos nuestro granito de arena para erradicar enfermedades mortales como lo fue la viruela.

Las vacunas aparecieron en el mundo hace más de dos siglos, cuando el médico británico Edward Jenner creó en 1776 la primera vacuna para atacar la viruela. Desde entonces se han generado diversas fórmulas para prevenir un gran número de enfermedades. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), actualmente existen 5 enfermedades prevenibles por vacunación: poliomielitis, rubéola, sarampión, hepatitis B (perinatal) y tétanos (neonatal).



Poliomielitis

En 1991, se notificó el último caso de poliomielitis en América Latina y el Caribe, sin embargo, la enfermedad reapareció brevemente en el 2000, cuando se notificaron 20 casos asociados con la vacuna en Haití y la República Dominicana. De ahí que para 1994, la Región de las Américas haya sido certificada como libre del poliovirus salvaje autóctono.



Rubéola

El último caso confirmado de rubéola endémica fue notificado el 3 de febrero del 2009 en Argentina, mientras que el último caso confirmado del síndrome de rubéola congénita fue el de un bebé nacido el 26 de agosto del 2009 en Brasil.



Sarampión

En el 2002, América Latina y el Caribe cumplió la meta de eliminar la circulación del virus endémico del sarampión. La tendencia del sarampión en la era de la poseliminación, fue relativamente estable, con un promedio anual de 153 casos importados o relacionados con casos importados entre el 2003 y el 2010. Sin embargo, entre el 2011 y el 2015, hubo varios brotes graves registrados en Brasil, Canadá, Ecuador y Estados Unidos.

En septiembre de 2016 se declaró una vez más que la Región estaba libre de sarampión, pero se retiró a Venezuela y el Brasil de dicha declaración el 1 de julio de 2018 y el 19 de febrero de 2019, respectivamente, debido a los importantes brotes epidémicos de sarampión que se produjeron entre 2018 y 2019. Cabe destacar que desde el 1 de enero de 2019 al 24 de enero de 2020 se notificaron 20 mil 430 casos confirmados de sarampión, incluidas 19 defunciones, en 14 países y territorios de la Región.



Virus de hepatitis B

Cada país y territorio ha incluido la vacuna contra la hepatitis B en su calendario de vacunación para niños, y 31 de los 51 países y territorios de América Latina y el Caribe han incluido dosis de la vacuna contra la hepatitis B para el recién nacido.



Tétanos

En América Latina y el Caribe, solo Haití no ha logrado alcanzar la meta de eliminación del tétanos neonatal. Sin embargo, ese país ha avanzado sustancialmente hacia la eliminación.



La historia de la vacunación en México

En México la primera vacuna llegó en 1804 en manos del doctor Francisco Balmis; su fin era combatir los contagios de viruela. Desde entonces, el Sistema Nacional de Vacunación se ha fortalecido; esa enfermedad se erradicó y otras enfermedades prevenibles por vacunación como la poliomielitis y el sarampión están en proceso de ser eliminadas. El programa de vacunación en México, gracias a diversas acciones e iniciativas públicas, tiene una cobertura de vacunación de las mejores a nivel mundial, ya que combate 14 enfermedades.

En nuestro país todos los niños desde que nacen hasta los 11 años deben recibir 25 dosis de vacunas para combatir enfermedades como hepatitis, neumococo, influenza, polio y Virus del Papiloma Humano (VPH). Asimismo, los adolescentes y adultos son inmunizados contra tétanos y difteria, sarampión y rubeola, difteria y tos ferina, hepatitis B, infección por VHP, tétanos, influenza e infecciones por neumococo. Estas vacunas están disponibles los 365 días del año en los hospitales de todas las instituciones de salud, Ssa, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar. Además, existen las Semanas Nacionales de Salud con el objetivo de vacunar a toda la población nacional.



Padecimientos eliminados en México

El último caso de poliomielitis registrado en México fue en 1990 en Tomatlán, Jalisco, mientras que la difteria no se ha presentado en el país desde 1991. Asimismo, no ha habido casos de rubeola en nuestro país desde el 2008.



Enfermedades bajo control en México

Aunque no han sido eliminadas de nuestro territorio, aquellas enfermedades que están en total control son: el tétanos (neonatal), la tuberculosis y la tos ferina.