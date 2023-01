Las funciones de localización de WhatsApp

A-AA+

La aplicación de mensajería WhatsApp, disponible tanto en su versión para descargar como en formato web, cuenta con varias funciones de localización que permiten compartir direcciones exactas y tu ubicación con desplazamiento en tiempo real.

Las facilidades que brinda la popular plataforma por medio del sistema GPS del dispositivo para compartir ubicaciones pueden resultar de mucha utilidad al momento de concretar el encuentro con alguno de tus contactos. Sin embargo, de no tener cuidado podrías permanecer enviando tu localización sin desearlo.

Para conocer si alguien recibe tu ubicación desde WhatsApp solo debes prestar atención a la configuración de tu celular y modificar en unos cuantos pasos los accesos, de ser necesario.

La función disponible en WhatsApp para compartir tu ubicación en tiempo real, te permite enviar las coordenadas justas de donde te encuentras a los participantes de un grupo o a un chat individual.

Para dar más precisión y privacidad a la información compartida respecto a tu ubicación, la app te permite definir el tiempo exacto por el cual tu localización será visible para la persona a quien se la has enviado. Los periodos de envío pueden ser compartidos por lapsos de 15 minutos, una o hasta 8 horas continuas.

No obstante, muchas personas pueden olvidar haber dejado activada la opción de mayor duración para compartir su ubicación en tiempo real, por lo que alguien podría seguir recibiendo su localización sin que se de cuenta. Por ello es importante dar un chequeo a los accesos y configuraciones de la app.

Para conocer cuáles y cuántos de tus contactos están recibiendo tu ubicación por WhatsApp, solo debes ingresar a tu configuración identificada por un ícono de engranaje, ubicado en la parte inferior o superior derecha, según tu versión y sistema operativo.

Posteriormente deberás seleccionar el apartado de privacidad, indicado con un candado. Desplegado el menú de esta sección, entra en la configuración de "ubicación en tiempo real".

Dentro del último menú, encontrarás una lista de tus contactos con quienes te encuentras compartiendo tu ubicación en tiempo real por medio de GPS.

En caso de que desees retirar el acceso a tu locación exacta para alguno de los contactos de la lista, deberás presionar la opción indicada como "Dejar de tener acceso" y listo, tu contacto ya no podrá avistar tu ubicación en tiempo real.

Estas concesiones puedes cambiarlas cuantas veces quieras, siempre y cuando la aplicación de WhatsApp tenga los permisos necesarios dentro de tu configuración general para acceder a tu ubicación y hayas compartido previamente tus coordenadas en movimiento con alguno de tus contactos por medio del chat.

Ten cuidado con quién compartes tu ubicación en tiempo real por WhatsApp y presta atención al tiempo que deseas que la otra persona pueda localizarte. De esta manera evitarás otro tipo de riesgos.