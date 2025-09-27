Las plantas que refrescan tu hogar y purifican el aire

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Mantener el hogar fresco y con aire limpio es más fácil de lo que parece, ya que además de ventilar y mantener un buen orden, incorporar plantas purificadoras es una solución natural, económica y decorativa.

En ese sentido, diversos estudios han demostrado que ciertas especies vegetales pueden absorber contaminantes y mejorar la calidad del aire interior. Por este motivo, a continuación te mostraremos algunas de las plantas que son ideales para purificar el aire del hogar, perfectas para cualquier espacio.

plantas que refrescan el ambiente y eliminan toxinas

Lengua de Suegra

La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes y populares para interiores. Requiere poca agua y tolera espacios con poca luz. Es capaz de convertir dióxido de carbono en oxígeno durante la noche, lo que la hace perfecta para dormitorios y oficinas. Además, ayuda a eliminar toxinas como formaldehído y benceno.

Palma Areca

Conocida por su follaje elegante, la palma areca es una excelente opción para refrescar y aumentar la humedad del ambiente de forma natural. Es ideal para salas y espacios amplios. También ayuda a filtrar contaminantes y mantiene el aire más limpio, reduciendo la sequedad ambiental.

Poto o Potus

El poto es una planta trepadora muy fácil de cuidar, perfecta para principiantes. Absorbe sustancias tóxicas como formaldehído, xileno y benceno. Colócala en macetas colgantes o estanterías para decorar y purificar el aire a la vez. Además, su crecimiento vigoroso la hace una de las favoritas para interiores.

Helecho de Boston

El helecho de Boston es famoso por su capacidad para absorber humedad y filtrar contaminantes, además de refrescar visualmente el hogar con su frondoso verde. Necesita luz indirecta y riego frecuente para mantenerse sano. Es ideal para salas, baños y espacios con buena ventilación.

Lirio de la Paz

El lirio de la paz no solo tiene flores blancas muy decorativas, sino que también elimina moho y esporas del aire, mejorando la calidad ambiental. Es perfecto para dormitorios y salas con poca luz. Requiere riego moderado y es muy resistente a las plagas.

¿Cómo usar plantas para refrescar el hogar?

Coloca varias de estas plantas en diferentes áreas para maximizar la purificación del aire.

Limpia las hojas con regularidad para que puedan absorber contaminantes con mayor eficacia.

Combina plantas altas con colgantes para crear un ambiente fresco y decorativo.