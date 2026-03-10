LEGO y Nintendo lanzan set Mario Kart con Luigi como protagonista

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El mundo de las carreras virtuales y la construcción se vuelven a unir, pues la compañía danesa,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

anunciaron el lanzamiento de su nueva colaboración, un set inspirado en el universo de, con Luigi como protagonista.La noticia se dio este, como una de las novedades por la conmemoración del. 2026, también conocido comoAmbas empresas anunciaron que el nuevo set ": Luigi & Mach 8" estaráa partir delde este año.Esta pieza se une a la línea de Super, y complementa lapreviamente, inspirada en el personaje estelar del universo,El set de colección, exclusivo para adultos mayores de 18 años, estarápara su compra desde la página oficial de: https://www..com/es-mx.Tendrá un precio de $4,299 pesos mexicanos, y aunque suestá programado para el, ya estáen la página a modo de, reserva o preorden.El set ": Luigi & Mach 8", es un nuevo, pensado para adultos, pues cuenta conIncluye unaarticulada,, escape con llamas giratorias y unpara ángulos dinámicos en pleno derrape, con la capacidad de hacer rodar el kart hacia adelante fuera del soporte.