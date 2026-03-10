LEGO y Nintendo lanzan set Mario Kart con Luigi como protagonista
Disponible en preventa desde marzo, el lanzamiento oficial será el 1 de abril de 2026.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El mundo de las carreras virtuales y la construcción se vuelven a unir, pues la compañía danesa,LEGO y Nintendo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
anunciaron el lanzamiento de su nueva colaboración, un set inspirado en el universo de Mario Kart, con Luigi como protagonista.
La noticia se dio este 10 de marzo, como una de las novedades por la conmemoración del Día de Mario Bros. 2026, también conocido como MAR10 Day.
Ambas empresas anunciaron que el nuevo set "Mario Kart: Luigi & Mach 8" estará disponible a partir del 1 de abril de este año.
Esta pieza se une a la línea de Super Mario x LEGO, y complementa la figura lanzada previamente, inspirada en el personaje estelar del universo, Mario.
El set de colección, exclusivo para adultos mayores de 18 años, estará disponible para su compra desde la página oficial de LEGO: https://www.lego.com/es-mx.
Tendrá un precio de $4,299 pesos mexicanos, y aunque su lanzamiento oficial está programado para el 1 de abril, ya está disponible en la página a modo de preventa, reserva o preorden.
El set "Mario Kart: Luigi & Mach 8", es un nuevo artículo de colección, pensado para adultos, pues cuenta con 2 mil 234 piezas.
Incluye una figura de Luigi articulada, dirección funcional, escape con llamas giratorias y un soporte de exhibición para ángulos dinámicos en pleno derrape, con la capacidad de hacer rodar el kart hacia adelante fuera del soporte.
no te pierdas estas noticias
LEGO y Nintendo lanzan set Mario Kart con Luigi como protagonista
SLP
El Universal
Disponible en preventa desde marzo, el lanzamiento oficial será el 1 de abril de 2026.
Nintendo celebra día de Mario Bros con eventos y promociones
SLP
El Universal
Shigeru Miyamoto diseñó a Mario para Donkey Kong, adaptando detalles por limitaciones técnicas.
Todo sobre lo que debes saber sobre las coronas dentales
SLP
Redacción
Las coronas dentales son la solución efectiva para cubrir un procedimiento final de implantes dentales