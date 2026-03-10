Todo sobre lo que debes saber sobre las coronas dentales

Las coronas dentales son tomadas como uno de los procedimientos estéticos más innovadores en el mundo, hoy en día tener una sonrisa hermosa, perfecta y completa juega un papel fundamental en los distintos ámbitos sociales, laborales y de autopercepción que existen, el crecimiento del internet por sobretodo ha influenciado cada vez más en que nuestra apariencia debe ser lo más hermosa y natural posible, sin casi imperfecciones y como la sonrisa es una de las primeras ventanas al momento de mostrarnos, los procedimientos dentales han sido cada vez más buscados por esta razón.

Si bien las coronas pueden ser comparadas con los implantes dentales, estas tienen sus diferencias ya que un implante dental es un procedimiento mucho más complejo y es en el que por medio de una o dos cirugías se coloca un tornillo en la raíz del diente perdido es decir, que la colocación del implante es cuando ya el diente se ha perdido por completo ya sea por alguna enfermedad, por alguna fractura o traumatismo que haya tenido el paciente, en cambio la corona dental funciona más como una funda protectora de algún diente que presenta fractura como ya se dijo anteriormente o sirve como prótesis definitiva del implante dental después que éste cumple su proceso de osteointegración.

A Continuación veremos los tipos y además los precios de las coronas dentales:

TIPOS DE CORONAS DENTALES

Existen algunos tipos dependiendo de la ubicación de la boca en la que se vayan a colocar tales como:

? Coronas de zirconio: Este tipo de corona se utiliza con un material que es bastante resistente y además es biocompatible con la boca, se recomienda siempre que se use más que todo en las muelas ya que es un material que es famoso por su buena resistencia y las muelas como son los dientes que más se utilizan para masticar que dan más protegidas a la hora de que el paciente consuma algún alimento duro, también son el tipo de Corona que se recomienda colocar en un implante dental para una mayor duración.

? Coronas de cerámica: Estas son una opción más económica y mucho más accesible para el paciente, son buenas para los dientes frontales ya que son más fáciles de fabricar igualando el color natural y la forma del diente original pero tienen una diferencia con las coronas de circonio y es que estas son un poco menos resistentes por lo que no son recomendables para dientes traseros tales como las muelas.

? Coronas Metal - Porcelana: Se recomiendan porque tienen una buena durabilidad y equilibrio en la estética de los dientes su único defecto es que con el tiempo pueden llegar a dejar una línea oscura en las en la encía pero a la vez es asequible económicamente.

? Coronas de metales como el oro, níquel, cromo: Estás sin duda son las tipo de coronas más resistentes que existen de hecho fueron de las primeras que se colocaban años atrás, hoy en día no son tan buscadas ya que su estética no es su prioridad pero todavía hay personas que se las colocan en la parte trasera de los dientes que es el lugar donde menos se ven y asegura un menor desgaste del diente sano con el paso de los años.

COSTOS DE LAS CORONAS DENTALES

Este tipo de procedimiento tiene diferentes costos dependiendo del país, con el crecimiento de la tecnología las clínicas dentales han ido expandiéndose y creciendo en cuanto a la preparación de sus profesionales y a la adquisición de los materiales y maquinarias necesarias para la realización de los procedimientos dentales. Entre los países más destacados están:

- TURQUÍA: Sin duda este país es el número uno en el ranking de Los costos más accesibles de las coronas dentales ya que ofrece precios a los pacientes no solo de su propia nacionalidad sino que también ofrece a turistas paquetes completos para que estos puedan no solo disfrutar de recuperar su sonrisa sino que también ofrecen la posibilidad de que estos puedan tener un post tratamiento y disfrutar también de paseos para conocer más de los lugares históricos de Turquía y su cultura. Dentakay es una de las clínicas dentales más destacadas de Estambul que ofrece este tipo de procedimientos en precios que varían entre los 130 a 190 dólares cuando son de porcelana y unos 200 a 300 dólares cuando son coronas de zirconio.

- REINO UNIDO: En este país los procedimientos dentales incluyendo las coronas suelen ser más costosas y además no incluyen un post procedimiento entre los precios que más abundan están desde 900 a $1000 solo las coronas de porcelana y entre los 670 a 9900 los precios de las coronas de zirconio.

- ESTADOS UNIDOS: En América las coronas de porcelana varían entre los 900 y los 1500 dólares, las de circonio varían entre los 1000 y los 2500 lo que generalmente solo es la colocación porque muchas veces no incluyen los servicios tales como consultas, radiografías o panorámicas, post procedimientos, entre otros.

Las coronas dentales son la solución efectiva para cubrir un procedimiento final de implantes dentales, cubrir dientes naturales que acaban de pasar por un procedimiento de endodoncia mientras estos son restaurados, también ayudan a proteger dientes que están fracturados o desgastados; gracias a esto los dientes o la boca en su totalidad recupera su forma su tamaño y su apariencia natural de los dientes y así devolver la función masticatoria de los dientes y también la sonrisa al paciente.