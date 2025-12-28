Líneas móviles deberán vincularse a CURP desde enero de 2026

A partir del 9 de enero de 2026, todas las personas usuarias de telefonía móvil en México deberán vincular su número celular con una CURP certificada y una identificación oficial vigente, como parte de una disposición orientada a combatir delitos como fraudes, extorsiones y secuestros cometidos a través de dispositivos móviles.

La medida establece que toda línea activa deberá estar asociada a una identidad verificada, lo que implica contar con una CURP certificada, es decir, validada directamente con el Registro Civil Nacional. En caso de no cumplir con este requisito, los proveedores de servicios móviles podrán suspender la línea hasta que se regularice la situación.

La CURP certificada se identifica porque incluye la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil” y un código de verificación digital, lo que garantiza su autenticidad y evita duplicidades en los registros oficiales.

Para obtenerla, las personas deben ingresar al portal oficial del Gobierno de México (www.gob.mx/curp ) y realizar la búsqueda ya sea con la clave de 18 caracteres o mediante datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa de registro. Antes de descargar el documento en PDF, es indispensable verificar que aparezca la leyenda de certificación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si la CURP no está certificada, el sistema indicará la necesidad de validarla ante el Registro Civil, trámite indispensable para poder registrar la línea telefónica.

De acuerdo con la disposición oficial, las personas usuarias contarán con un plazo de hasta 120 días, a partir del 9 de enero de 2026, para acudir a un Centro de Atención al Cliente y realizar la vinculación. Los documentos aceptados incluyen CURP certificada, pasaporte vigente o CURP temporal para personas extranjeras, y RFC en el caso de empresas.

Aunque la credencial para votar puede presentarse como identificación, también deberá pasar por el proceso de validación, ya que contiene la CURP que será contrastada con el Registro Nacional de Población.

Los proveedores únicamente conservarán información básica, como nombre, CURP o RFC, número telefónico, tipo de identificación, resultado de la validación y un folio con fecha y hora del registro.

Las autoridades recomiendan iniciar cuanto antes la regularización de la CURP, y la Secretaría de Gobernaciónofrece orientación a través de sus canales oficiales para evitar la suspensión del servicio.