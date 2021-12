Los celulares que dejarán de funcionar en 2022

Los celulares son actualmente una de las herramientas básicas para comunicarse y realizar muchas otras tareas. Por ello, las compañías cada vez los equipan con más funciones para hacerlos útiles y atractivos. Sin embargo, así como hay innovación, otros se quedan rezagados y, en 2022, algunos modelos dejarán de funcionar.

Smartphones hay para todos los gustos. Hay de precios muy baratos y también los más caros que superan los 40 mil pesos, todo depende de tus necesidades y presupuesto. No obstante, la salida de nuevos modelos se ha acelerado y, con el paso del tiempo, algunos equipos no tienen el software necesario para soportar las actualizaciones lo que los deja en el olvido.

Hay que decir que eso de que los celulares dejen de funcionar no es un invento de los fabricantes para obligarte a renovar tu equipo. Google nos explica cuáles son las razones y los modelos que en 2022 dejarán de recibir soporte técnico por parte de su compañía.

Google informó que a partir del 1 de enero del 2022 diversos celulares que trabajan con el sistema operativo Android dejarán de recibir soporte de seguridad. Eso significa que sus funciones ya no estarán actualizadas y serán dispositivos susceptibles a sufrir ataques cibernéticos.

Dado que la mayoría de los usuarios de celulares utilizan los servicios de Google, es importante considerar que, de no tener soporte, sus dispositivos dejarán de ser útiles para realizar ciertas tareas.

La medida, de acuerdo con Google, en parte se toma para que los usuarios de estos dispositivos migren a equipos más modernos que ofrecen mejores servicios en sus aplicaciones y para que aprovechen los avances tecnológicos, como una mejor recepción de llamadas, señal para establecer conexión a internet y apps innovadoras pero, sobre todo, más seguras.

Equipos Android que ya no funcionarán en el 2022

De acuerdo con lo informado por Google, los usuarios que tengan celulares Android en su versión 2.3.7 o inferior dejarán de recibir actualizaciones de software, por lo que los equipos serán vulnerables a recibir ataques.

Los modelos son de todas las marcas, por lo que si el tuyo aparece en esta lista lo ideal, si está en tus posibilidades, es cambiar tu equipo para seguir utilizando los servicios de Google y mantener tu información personal protegida.

Los celulares que dejarán de recibir soporte son:

Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2.

Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Xcover 2, Samsung Galaxy Core y Samsung Galaxy Ace 2.

LG: LG Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus F5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6, LG Enact - LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II y LG Optimus F3Q.

ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, ZTE Grand X Quad v987 y ZTE Grand Memo.

Otras marcas: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8.

Celulares iOS que quedarán obsoletos en 2022

Y la falta de soporte no solo aplica para los modelos Android. Los usuarios de iOS tampoco se salvarán de las medidas. Aunque en este caso son menos los equipos que dejarán de funcionar en este 2022.

Según lo informó la compañía, el iPhone 6 y iPhone 6 Plus dejarán de recibir actualizaciones a finales del 2022

Si aún te quedan dudas sobre si tu celular dejará de funcionar en el 2022, puedes revisar cuál es el sistema operativo de tu equipo en el menú de Ajustes, Configuración y "Acerca del teléfono".