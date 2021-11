Los eventos astronómicos de noviembre

En el undécimo mes del año, a tan sólo 61 días que culmine el 2021, noviembre nos proporcionará unos de los cielos nocturnos más impactantes, ya que en esta etapa del año se avista una de las lluvias de estrellas, o mejor dicho, de meteoros, de mayor potencialidad: nos referimos a las Leónidas, y con ellas, múltiples fenómenos astronómicos que no deben pasar desapercibidos.



4 de noviembre: Luna Nueva

A las 16:16 horas, del jueves 4 de noviembre, la Luna -el satélite natural por excelencia-, como ocurre en cada Luna Nueva, se posicionará entre la Tierra y el Sol. Esa posición, precisamente, evita que observemos la luminosidad que acompaña las noches terrestres, pues la Luna se encontrará cubierta por ambos objetos. La alineación tríadica también es llamada como conjunción o "sicigia".

Es por eso que las y los astrónomos se han empeñado en describirlo como "el estado (lunar) invisible", ya que la Luna se encuentra en una fase del 0%, pues nuestro planeta se encarga de proyectar su sombra sobre la Luna, fagocitando el reflejo del que el Sol la provee, pues cabe desatacar que este satélite no brilla por sí solo, sino por la luz solar que se refleja en él.

Pese a que, durante esta fase de la Luna, no es posible apreciar su presencia en el cielo nocturno, su ausencia se convierte en una excelente oportunidad para apreciar las estrellas -y si tu agudeza visual te lo permite, captar nebulosas y galaxias- que se avistan en el firmamento, pues no habrá brillantez que opaque su tenue presencia. Por ello, debes aprovechar esta fecha, pues -"como arte de magia", la Luna volverá a ponerse al anochecer siguiente.



5 de noviembre: oposición de Urano

Cuando un planeta se encuentra en oposición dos astros más se encontrarán involucrados. Cada uno de ellos se posicionará en lados opuestos. En esta ocasión, Urano se encontrará lo más cerca que podría aproximarse a la Tierra, evento que ocurrirá el próximo 5 de noviembre a las 18:43 horas. Además el lado visible del "planeta azul" (pigmentación que adoptó por el metano, uno de los compuestos que forman parte de sí) será iluminado por el Sol, lo que facilitará su avistamiento en el cielo.

La magnitud de su luminosidad será de 5,7: el momento del año en que se encontrará más brillante. Pese a que se encontrará en el momento más álgido de brillantez, desde la Tierra, Urano será percibido como un pequeño destello de luz, por lo que los astrónomos sugieren el uso de un telescopio.



8 de noviembre: conjunción y ocultación de la Luna y Venus

A tan sólo un par de días de la oposición de noviembre, llegará la primera conjunción planetaria del mes, en la que la Luna y Venus se encontrarán en el cielo, cada uno de ellos se colocará en un punto disidente, al norte y al sur, respectivamente, como ocurre en toda ascensión recta, como también se explica este fenómeno.

La proximidad entre uno y otra será de 1.1, momento de mayor cercanía, y tendrá lugar a las 0:20 horas. No satisfecho con este encuentro, Venus pasará detrás del satélite, propiciando una ocultación planetaria que, como refiere su nombre, es uno de estos objetos transita por detrás de otro de mayor tamaño, evitando que la primera sea vista desde la Tierra.



10 de noviembre: conjunción de la Luna y Saturno

La próxima conjunción de la que seremos testigos será entre Saturno y la Luna. Esto sucederá a las 9:24 horas del 10 de noviembre, fecha en que la fase lunar se encontrará iluminada en un 39.9%. Mientras tanto el "gigante de gas" se acercará a la órbita lunar en un 4,2°, con dirección al norte del satélite. La magnitud será de -11,7 y -2,4, respectivamente (Saturno y la Luna).



11 de noviembre: conjunción de la Luna y Júpiter

En el sucesivo día se efectuará la tercera y última conjunción de noviembre. La Luna y Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, pasará a 4,2º -aproximadamente-, al norte de la Luna. Esto sucederá a las 12:17 horas: la magnitud del satélite como del planeta será de -12,0 y -2,4, respectivamente. En este momento, además, la fase lunar es del 52,2%.



16 y 17 de noviembre: lluvia de estrellas Leónidas

Los meteoros que caen a raudales, cuan gotas de lluvia, y, especialmente, las Leónidas, no aparecen en el cielo en una fecha determinada. Su actividad, en cambio, ocurre desde el 6 de noviembre y desaparece, progresivamente, hasta llegar al culmino del mes (30 de noviembre). Sin embargo, durante todo este período alcanzará un punto de mayor potencialidad, el 17 de noviembre, a las 1:55 horas, instante en el que viajarán de entre 10 a 15 meteoros por hora.

Las Leónidas provienen del cometa 55P / Tempel-Tuttle, y representan fragmentos de escombros que, al chocar sobre la Tierra, se evaporan y dejan a su paso reflejos largos de luz.

De acuerdo al "Earth Sky", pese a la fuerza de esta lluvia de meteoros, el 2021 no será el año en el que las apreciaremos mejor, ya que este año, la Luna se encuentra en una evolución "gibosa gigante", lo que quiere decir que su luminosidad aumente. Por este motivo la lluvia de estrellas podría opacarse, por ello se recomienda colocarse en un sitio en que la luminotecnia (luz artificial) no entorpezca más la apreciación de este evento.



19 de noviembre: eclipse parcial de Luna y Luna Llena

Durante el plenilunio otra de las formas en las que se conoce a esta fase, la Luna se encontrará en el lado opuesto de la Tierra. Dicha transición acontecerá a las 3:59 horas. A su vez ese fenómeno dará lugar al eclipse lunar penumbral que, desde las 02:19 a las 05:47, se avistará en el cielo. Mientras que el eclipse lunar máximo se producirá a las 04:02. Las regiones en las que tendrá mayor visibilidad son Rusia oriental, Asia oriental, Australia, Nueva Zelanda, el Océano Pacífico, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.