Los FANIS, qué son UAP y por qué ya no se les llama OVNIS

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- La audiencia en un comité del Congreso donde un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos dijo a legisladores que el gobierno tiene en su poder Fenómenos Anómalos No identificados (FANI, o UAP, por sus siglas en inglés), desató un enorme interés entre la gente. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿Qué no son OVNIS?

Aunque en la jerga popular el término que se utiliza es el de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), desde años el Departamento de Defensa sustituyó ese nombre por el de UAP (Unidentified Aerial Phenomena), que en español es FANI.

Desde 2021, un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos aludía a los Fenómenos Aéreos no Identificados.

Luego, en julio de 2022, la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) creó un equipo independiente de 16 expertos para investigar los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), adoptando así oficialmente el nombre. El objetivo del estudio: "identificar datos disponibles, recolectar futuros datos" y ver "cómo la NASA puede usar esos datos en la comprensión de los FANI".

El Departamento de Defensa creó una Oficina de Resolución de Anomalías No Identificadas, ya sea en el "espacio, en la tierra, o el mar", que puedan representar una "amenaza para las instalaciones u operaciones militares del país".

En declaraciones a Newtral, Carol Galais, Doctora en Ciencias Políticas por la Universitat Popmeu Fabra, en Barcelona, explicó que el cambio de nombre obedece a un esfuerzo por alejarse de las teorías de la conspiración relacionadas con estos fenómenos.

Un comunicado de la NASA señaló en su momento que "el lenguaje de los científicos son los datos". Por eso, decidieron nombrarlos Fenómenos Anómalos.

Según Galais, el porcentaje de personas que cree alguna o algunas de estas teorías de la conspiración roza el tercio de la población "de manera general y en cualquier país, ya sea Reino Unido, Estados Unidos o Canadá".

Solo este miércoles, en la audiencia, uno de los legisladores se burló diciendo que sería el evento "más interesante del día", mientras que tras las declaraciones, las redes sociales se inundaron de memes sobre extraterrestres y naves espaciales.

La idea de llamarlos FANIS, indican los expertos, busca darle seriedad a un asunto que el gobierno de Estados Unidos se ha tomado muy en serio y en el que ha invertido millones.

En sus declaraciones, David Grusch, exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos, dijo al comité que cree "absolutamente" que el gobierno del país tiene en su poder no uno, sino varios FANIS, e incluso dijo haber sido informado de que estaría en posesión de "restos biológicos no humanos".