Los videojuegos más esperados de 2020

2020 está a punto de llegar y con él, una avalancha de nuevos videojuegos. "Cyberpunk 2077", el ambicioso y esperado proyecto de CD Projekt RED es el claro cabeza de la lista, seguido de lejos por títulos como la secuela de "The Last of Us" y el remake de "Final Fantasy VII".



2020 será un año extraño en cuanto a lanzamiento de videojuegos. Sony y Microsoft han apostado por el año nuevo para desembarcar la próxima generación de consolas y eso afectará irremediablemente a los lanzamientos.



A su vez, los desarrolladores aprovecharán los siguientes meses para cumplir sus últimas promesas, los juegos exprimirán al máximo las prestaciones de la actual generación de consolas y seguramente, ya tendrán la mirada puesta en futuros remakes.



A continuación una lista de los diez videojuegos más importantes confirmados para 2020.



- "Cyberpunk 2077" (16 de abril para PS4, Xbox One y Pc) Los creadores de "The Witcher", probablemente el juego más importante de esta generación, tienen en sus manos el lanzamiento que más ruido ha generado en el último año. El videojuego, uno de los más ambiciosos del momento, apuesta por una distopía futurista en clave "Bladerunner" con Keanu Reeves como uno de sus protagonistas.



Las imágenes desveladas muestran un mundo violento, dominado por cíborgs, bandas callejeras y amenazas tecnológicas. Cada jugador podrá idear un personaje a su medida para recorrer los futuristas escenarios de Night City, la ciudad en la que se desarrolla la acción.



- "Final Fantasy VII Remake": 3 de marzo 2020 (Ps4). Es uno de los títulos más icónicos de la primera Playstation (1997) y de la historia de los videojuegos. Square Enix ha creado el juego desde cero, en un proyecto históricamente demandado por seguidores de la saga y en el que han participado varios nombres del primer proyecto.



- "The Last of Us 2": 29 mayo (Ps4). "The Last of Us" fue uno de los primeros videojuegos en demostrar que era posible combinar la superproducción de acción con una excelente narrativa al nivel de cualquier novela. Naugthy Dog concede una segunda oportunidad a sus dos protagonistas, Ellie y Joe, para adentrar a los jugadores en una nueva historia sobre violencia, humanidad y amistad.



- "Halo infinite": El proyecto es una secuela de "Halo 5: Guardians", aunque el estudio que se encarga del desarrollo -343 Industries- prefiere definirlo como un "reboot" espiritual que incluirá nuevos personajes. Microsoft cree que esta es una excelente oportunidad para que los jugadores que no la conocen se enganchen a la saga y estará preparado para su nueva consola, la Xbox Series X.



- "Animal Crossing: New Horizons": 20 de marzo, Nintendo Switch. La serie, una de las más exitosas de la compañía japonesa, tendrá este año su cuarta entrega. La vida del universo animal se traslada hasta las islas Desiertas de Nook, donde los jugadores podrán desarrollar su día a día con más opciones de personalización, actividades y en modo multijugador.



- "Doom Eternal": 20 de marzo, Ps4, Xbox One y PC. Esta es el quinto capítulo de una saga que, en sus orígenes, ayudó a definir el género de disparos (el primero salió en 1993). El videojuego de acción distribuido por Bethesda volverá a poner a Doom Slayer frente a frente con las fuerzas demoníacas, ahora con nuevas modalidades de multijugador.



- "Ghost of Tsushima": 2020, sin fecha definida, Ps4. Este es el juego más complejo del estudio Suker Punch ("Infamous") hasta la fecha. El videojuego recrea con detalle Japón en siglo XIII durante la invasión mongola, su protagonista es el último samurai en la Isla de Tsushima, que deberá aprender un nuevo estilo de lucha para acabar con la invasión.



- "Half Life: Alyx": 20 marzo de 2020. Su anuncio ha sido una de las grandes sorpresas de 2019 tras una década sin noticias de una de las sagas de PC más influyentes de la historia del videojuego. Vuelve con un título VR en el que los jugadores se encontrarán con Alyx Vance, uno de los personajes icónicos de la franquicia y recorrerán Ciudad 17 con una experiencia inmersiva.



- "Resident Evil 3 Remake": abril de 2020, Ps4, Xbobx One y PC. Capcom se ha propuesto dar una nueva vida a la mítica saga de "survival horror" y está cumpliendo con las expectativas. Como ya hiciera con la segunda entrega este año, el nuevo remake de "Resident Evil" promete una imagen completamente renovada, que ha transformado por completo escenarios, personajes y jugabilidad, sin perder el adn original.



- "Dying Light 2" Primavera de 2020. La nueva entrega de este clásico se sitúa de nueva en un mundo abierto postapocaliptico donde los zombies campan a sus anchas. Las imágenes desveladas muestran un proyecto más ambicioso, en el que el estudio Techland ha dado un verdadero salto cualitativo.