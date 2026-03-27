Luna Rosa iluminará abril en México

El mes de abril traerá consigo uno de los eventos nocturnos más llamativos del calendario astronómico de 2026. Se trata de la Luna Rosa, la primera Luna llena de la primavera.

Este fenómeno promete ser uno de los plenilunios más cautivadores de la temporada y su aparición también se asocia con las celebraciones de la Pascua cristiana.

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, la Luna Rosa alcanzará su punto de máximo esplendor el próximo miércoles 1 de abril a las 8:11 de la noche (horario del centro de México).

Se espera que la Luna Rosa 2026 se pueda apreciar en el horizonte a partir de las 6:50 del 1 de abril, un poco más de una hora antes de alcanzar su pico.

A pesar de que llega a su pico en esta fecha, toda la cara de esta Luna llena podrá verse iluminada desde la noche del martes 31 de marzo y hasta el jueves 2 de abril.

Aunque su nombre pueda dar entender eso, la Luna llena de abril definitivamente no se pinta de color rosa. Su nombre en realidad se remonta a las civilizaciones antiguas de Norteamérica, que apodaron a este plenilunio como "Luna Rosa" por una planta silvestre cuyas flores son color rosa, el flox rastrero silvestre.

Esta planta era de las primeras en florecer en la temporada, dando el mensaje de despertar de la naturaleza tras el oscuro y helado invierno.

Asimismo, la llegada de la Pascua se asocia a la Luna Rosa, pues en el año 325 d.C. los Padres de la Iglesia en el Concilio de Nicea establecieron que esta festividad se celebraría el primer domingo después de la primera Luna llena de primavera, es decir, el primer domingo después del plenilunio que ocurre tras el equinoccio de primavera, según información del medio especializado en astronomía Meteored.