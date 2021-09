Luz verde, luz roja, así es el videojuego del Calamar

Netflix acaba de sorprendernos con el estreno de una nueva serie original que está rompiendo el internet. El juego del calamar toma inspiración de lo mejor de las sagas de competencias por la supervivencia como Los juegos del hambre, pero lo combina con una estética en colores pastel, un toque de humor y mucha intriga de trasfondo. El éxito de esta producción surcoreana ya está rompiendo internet con miles de memes e incluso videojuegos.

¿De qué se trata el juego del calamar?La premisa principal de la serie tiene como punto de partida a un grupo de personas endeudadas que acceden a participar en una serie de juegos con la esperanza de ganar un premio de 45 mil 600 millones de wones. Una cantidad que les permitirá salir de una vez por todas de sus problemas económicos y además alcanzar la riqueza. El único problema es que los perdedores serán eliminados de manera violenta y dolorosa si llegan a fallar las pruebas.Cada prueba que los competidores atraviesan está inspirada en una estética infantil, una especie de juego para niños llevado al más grande extremo. Conforme los capítulos avanzan se empieza a tejer una intriga que sencillamente no permite que el espectador deje la pantalla. La producción, plagada de simbolismos y escenas deslumbrantes, es otra de las cosas que han abonado al éxito de la serie. Se trata de una combinación única de violencia, intriga y algo de humor.De acuerdo con una entrevista publicada en portal NME, el creador y director Hwang Dong-hyuk aseguró que la serie del juego del calamar ("Squid game" en inglés) toma su nombre de un viejo juego infantil surcoreano muy popular durante los años 70. El juego consiste en una competencia entre dos jugadores que se colocan dentro de las figuras de un círculo, triángulo y cuadrado. Es decir, formas que conforman la figura de un calamar.Dentro de la serie también está el juego de "Luz verde, luz roja", que se ha convertido ya en una escena icónica. El juego consiste en quedarse congelado o avanzar según las señalizaciones de un policía. Algo parecido a las famosas "estatuas de marfil" en México. La diferencia es que los perdedores son asesinados de manera brutal por una figura enorme con forma de muñeca.Según el director, el juego del calamar llevaba en espera de producción desde hace 13 años, esto debido a que la idea era muy irreverente como para que alguien quisiera financiar el proyecto. Finalmente, Netflix dio luz verde al proyecto que hoy en día está rompiendo el internet.La reacción de los internautasEl juego del calamar se ha transformado en la última sensación de los internautas. A más de una semana de su estreno, las redes sociales se encuentran llenas de memes y referencias a la serie.Incluso, unos desarrolladores dentro de Roblox, un videojuego que permite la creación de otros minijuegos, han recreado la competencia de "Luz verde, luz roja" para poder vivir la experiencia de los protagonistas. Aunque cabe destacar que los creadores de la serie no están involucrados en este proyecto.Por otro lado, los usuarios mexicanos de redes sociales no se han podido quedar atrás y han puesto la cereza en el pastel a todo el hype ocasionado por el juego del calamar.