Marihuana medicinal, ¿tiene efectos secundarios?

Ante la difusión de un estudio hecho por investigadores canadienses, quienes encontraron que algunos extractos proporcionarían una ayuda en la lucha contra el Covid-19, cabe recordar que esta sustancia es empleada para para atender distintas enfermedades, aunque también tiene efectos secundarios.

Según el trabajo de los científicos de la Universidad de Lethbridge, la cannabis sativa puede usarse para regular a la baja la expresión de citocinas proinflamatorias y vías involucradas en la inflamación y la fibrosis.

Es por sus cualidades como potente neuromodulador que esta sustancia, especialmente el cannabidiol (CBD), se usa para atender distintos padecimientos ocasionados ante enfermedades como el cáncer y el Sida.

"Si ahí hay una inflamación muy fuerte, que es lo que ha venido pasando, prácticamente se necesita que alguien disminuya esa respuesta exagerada y el cannabidiol, por ser inmunomodulador, puede ayudar a bajar esa respuesta exagerada de las citocinas proinflamatorias", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL el doctor Juan Camilo Kuan Medina.

Ante esto el experto insistió en que en el uso de la cannabis se debe tener un importante código ético, pues primero tiene que ser usado bajo la vigilancia y la prescripción de médicos. Además, el experto de la Universidad Nacional de Colombia dijo que también se necesita que no se generen falsas expectativas a la humanidad que sea como la panacea.

Efectos secundarios del uso de la marihuana medicinal

El especialista reconoció que el uso de la marihuana medicinal puede provocar efectos secundarios, sobre todo cuando quien la indica no lleva a cabo un óptimo diagnóstico médico.

"Tenemos que tener muchísima atención en pacientes con antecedentes cardíacos, en aquellos pacientes que tienen fibrilación, que han tenido infartos. El médico realmente tiene que valorar el costo/beneficio de este paciente", comentó el experto con máster en la Universidad de Barcelona, quien junto a la fundación Ananda impartirá un curso sobre el uso medicinal de la marihuana.

Otros pacientes que deben ser identificados al momento de realizar una historia clínica es aquellos con hipoglicemia (bajos niveles de azúcar en la sangre), límites de hipotensión (presión arterial baja) y en personas con psicosis transitorias, pues el uso de THC (tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo de la marihuana) puede provocar un evento psicótico.

Estas sustancias también deben atenderse en personas que trabajan en conducción o con máquinas, pues "le va a dar una somnolencia que puede ser un efecto negativo en algún momento. Es muy bueno para quienes tienen trastornos de sueño, pero no para un trabajador que usa maquinaria pesada".

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés), una de las inquietudes es que se sabe poco del efecto a largo plazo del consumo de la marihuana luego que suele ser administrada a adultos mayores o pacientes con enfermedades que los conducen a la muerte.

No obstante, han hecho énfasis que ningún estudio ofrece datos sobre la relación entre el acceso a la marihuana y las muertes por sobredosis de opioides.

Por otro lado, la Fundación Canna ha coincidido con las palabras del doctor Juan Camilo Kuan, advirtiendo que los efectos secundarios también tienen que ver con la cantidad de consumo y otras actividades de los consumidores.