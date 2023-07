Mark Zuckerberg presenta Threads, aplicación para compartir texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Threads ya está disponible en México. Meta decidió adelantar a este miércoles el lanzamiento de su aplicación de texto que pretende ser competencia del Twitter de Elon Musk.

Y aunque ya se sospechaba que su lanzamiento sería en estos días, este miércoles oficialmente Mark Zuckerberg anunció la versión inicial de Threads, "una app construida por el equipo de Instagram para compartir momentos a través de texto", dice el comunicado de Meta.

Esta aplicación les permitirá a los usuarios dar actualizaciones en tiempo real a través de texto, además de tener la posibilidad de unirse a conversaciones públicas y seguir conectando con amigos y creadores de contenido para compartir sus intereses.

Meta, busca lograr con esta aplicación que los usuarios puedan compartir sus ideas, experiencias e intereses de una forma fácil y segura, tal como lo hacen actualmente en Instagram. "Nuestra visión con Threads es tomar lo que Instagram hace mejor y expandirlo a texto, creando un espacio positivo y creativo para que expreses tus ideas", señaló Meta en su comunicado.

De acuerdo con el comunicado de Meta, el día de hoy se estaría lanzando la aplicación en más de 100 países para dispositivos iOS y Android, por lo que los usuarios ya pueden ir a la tienda de aplicaciones y verificar si está lista para instalarla.

Una vez que tengas la aplicación en tu equipo, será muy fácil comenzar a usarla. Solo debes ingresar con tu cuenta de Instagram para iniciar sesión. El nombre de usuario y verificación de Instagram se transferirán a Threads para personalizar tu perfil como gustes.

En caso de que seas menor de 16 años (o menor de 18 en algunos países), tu perfil será privado de forma automática, esto con el fin de brindarles mayor protección a los menores de edad.

Una vez que tu cuenta sea activada, tendrás la posibilidad de elegir a quiénes sigues, ya sea a las mismas personas que tienes en Instagram o buscar nuevos usuarios que podrían compartir intereses contigo.

Por otro lado, tu Feed de Threads "incluye publicaciones de las personas a las que sigues, y contenido recomendado de nuevos creadores que aún no has descubierto", destacó Meta en su comunicado.

Además, tus publicaciones pueden ser de hasta 500 caracteres y tendrás la posibilidad de incluir enlaces, fotos y videos de hasta cinco minutos de duración si así lo deseas. Y como plus, puedes compartir una publicación de Threads en tu historia de Instagram o como enlace en alguna otra plataforma si así lo deseas.

Meta se tomó en serio la seguridad de los usuarios, por ello, implemento varias herramientas para construir conversaciones positivas y productivas. Cuando uses Threads tendrás la posibilidad de controlar quién te menciona o responde en la app, asimismo, puedes ocultar palabras para no ver respuestas que podrían afectarte.

De igual forma, puedes dejar de seguir, bloquear, restringir o reportar un perfil en caso de que no te sientas cómodo con el contenido de algún usuario. Para ello, solo deberás dar clic en los tres puntos que aparecen en el menú para elegir alguna de las opciones anteriores. Además, las cuentas que hayas bloqueado en Instagram también estarán bloqueadas automáticamente en Threads.

Además de todas las innovaciones que trae consigo Threads, Meta dio a conocer que esta aplicación sería la primera en contar con un protocolo abierto de redes sociales, esto con el fin de unirse al ecosistema de servicios interoperables.

"Pronto, Threads será compatible con ActivityPub, el protocolo abierto de redes sociales establecido por el World Wide Web Consortium (W3C), el organismo responsable de los estándares abiertos que impulsan la red moderna. Esto hará que Threads sea interoperable con otras aplicaciones que también son compatibles con el protocolo ActivityPub", resaltó Meta en su comunicado.

La razón por la que decidieron hacer esto fue porque buscan que los usuarios tengan la posibilidad de transferir su contenido a otro servicio en caso dejar de usar Threads. Además, señalaron que con esto, su principal misión es que "las personas que usen aplicaciones compatibles podrán seguir e interactuar con personas en Threads sin tener una cuenta de Threads, y viceversa, marcando el comienzo de una nueva era de redes diversas e interconectadas", puntualizó Meta en su comunicado.