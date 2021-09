Mascotas no contagian a humanos de Covid: UNAM

"No hay evidencia de que podamos contagiarnos de nuestros perros o gatos de Covid-19", afirmó Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Pidió no satanizar o buscar falsos responsables, como se hizo con el murciélago, luego de reconocer que se calcula que más de la mitad de las enfermedades humanas proceden de animales.

Respecto a las mascotas, dijo, las investigaciones aún se encuentran en curso y lo corroborado es escaso.

Precisó que si bien es cierto que los animales se enferman por coronavirus, en esos casos son variedades diferentes al responsable de la pandemia.

"Tenemos, por ejemplo, el CCov (coronavirus canino), que genera cuadros de gastroenteritis o incluso un padecimiento pandrómico, o al FCov (coronavirus felino), capaz de desembocar en la muy mortal peritonitis infecciosa felina", comentó.

La integrante del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies abundó en que los patógenos son ejemplos de alfacoronavirus, los cuales tienen un linaje distante de los sarbecovirus, grupo al que pertenece el SARS-CoV-2.

"Los virus que afectan a mascotas y humanos no son parecidos, aunque su nombre nos suene igual", precisó.

Además, hay diferencias entre huéspedes, pues el SARS-CoV-2 ingresa a las células humanas de manera diferente a los coronavirus asociados a perros y gatos. "Marca la diferencia y explica por qué las enfermedades de felinos y caninos no afectan a las personas".

Pidió tomar los datos con reserva, ya que existe la sospecha de infecciones en mascotas que han estado en contacto con individuos afectados por Covid-19.