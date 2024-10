Movie Gen de Meta genera videos con IA como si fueran reales

Meta ha anunciado un nuevo producto que permitirá producir videos con sonido de alta definición con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

Movie Gen funcionará con entradas de texto o prompts que ayudarán a generar de forma automática nuevos videos, así como editar secuencias de video ya existentes o imágenes fijas.

Este anuncio se hace meses después de que OpenAI, la firma de investigación y creación de productos de IA, anunciara Sora, un generador de videos de IA que parecen bastante reales.

De acuerdo con The New York Times, este producto de Meta también tendrá la capacidad de añadir audio a los videos, los cuales estarán generados con inteligencia artificial.

El sonido coincidirá con las imágenes que se presente en el video. También se podrá agregar música de fondo o algunos efectos de sonido.

Además, que el video se podrá generar con diferentes relaciones de aspecto.

Por otro lado, Meta asegura que también podrá generar videos a partir de imágenes o bien, tomar un video existente y cambiar los elementos que el usuario desea.

Por el momento, este producto aún no está disponible para el público y aún no se sabe cuándo llegará para su uso.

Generadores de videos de IA

Meta no es la única empresa que está trabajando en generadores de video. Como ya mencionamos, OpenAI hace unos meses presentó Sora y Google también está trabajando en una herramienta similar.

Sin embargo, en los tres casos tampoco se ha lanzado al público para su uso. De acuerdo con Chris Cox, director de productos de Meta ha dicho en Threads que la compañía no está lista para "lanzar esto como producto en el corto plazo" pues todavía es un producto caro y el tiempo de generación de video aún es largo.

Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que los productos de este tipo han generado varias inquietudes, tanto por su entrenamiento como las posibles consecuencias que podría generar su uso.

Por ejemplo, Meta dio a conocer que Movie Gen fue entrenado con "una combinación de conjuntos de datos autorizados y disponibles públicamente". Sin embargo, no específico de dónde fue obtenida la información.

Además, cineastas, creadores, editores, fotógrafos, artistas y más han dejado clara su preocupación del alcance que puede llegar a tener un producto de este tipo.