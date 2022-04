Meta cancela F8 2022, su conferencia para desarrolladores

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Meta todavía no está muy interesada en revivir su conferencia F8, pero esta vez no es por cuestiones de salud como la pandemia del coronavirus.



--Meta no realizará su F8 2022

La empresa matriz de Facebook reveló que no realizará su F8 2022, debido a que se encuentra renovándose para "construir el metaverso". En cambio, Meta se apoyará en Conversations (su primer evento de mensajería comercial), y otras presentaciones para desarrolladores durante el resto del año.

"Al igual que en años anteriores, estamos tomando un breve descanso en la programación y no celebraremos F8 en 2022 mientras nos preparamos para nuevas iniciativas que están todas diseñadas para el próximo capítulo de Internet y el próximo capítulo de nuestra empresa también: construir el metaverso", dijo Diego Duarte Moreira de Meta en una publicación oficial en el blog de la firma.

"Al igual que en las primeras etapas de la web, la creación del metaverso será un esfuerzo de colaboración en cada etapa, con otras empresas, creadores y desarrolladores como tú".

Moreira también señaló que Conversaciones tendrá lugar el 19 de mayo y dijo que habrá otro evento Connect "más adelante este año" centrado en las "ofertas de plataforma VR, AR y metaverso" de la compañía.

En el Connect de octubre de 2021, Facebook anunció su cambio de marca a Meta, por lo que parece probable que la compañía tenga grandes noticias para compartir en ese evento.



---Otras conferencias programadas para este 2022

Otras grandes conferencias tecnológicas están avanzando en los próximos meses. Google I/O tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo, mientras que Apple acaba de anunciar el martes que la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2022 está programada del 6 al 10 de junio.

Ambos estarán completamente disponibles en línea. Por su parte, IFA 2022 será un evento presencial programado para principios de septiembre.



---Cancelaciones del F8

La compañía no ha realizado un F8 en vivo desde 2019. Tanto el F8 2020 como el 2021 fueron solo en línea debido a Covid-19.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Meta se salta F8 por completo. No realizó conferencias en 2009, 2012 y 2013.

Cabe señalar que este tipo de movimientos no es sorprendente, ya que Facebook se renombró a sí misma como Meta en octubre pasado, por lo que la compañía aún se encuentra en los primeros días de definir su visión de metaverso y crear herramientas relevantes en dicho espacio.

Por tanto, la ausencia de F8 2022 podría darle a Meta más tiempo para presentar una estrategia más clara, sin mencionar la creación de más realidad aumentada y tecnología de realidad virtual que pudiera ofrecer a los creadores.