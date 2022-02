Meta lanza Facebook Reels. Si eres creador, así podrás ganar dinero

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El día de hoy, la firma meta amplió la disponibilidad de Facebook Reels para iOS y Android en más de 150 países de todo el mundo.

De igual forma, la compañía también presentó mejores formas de ayudar a que los creadores ganen dinero, nuevas herramientas de creación y más lugares para ver y crear Facebook Reels.

---Formato de contenido de más rápido crecimiento

Actualmente, el video representa casi la mitad del tiempo que las personas pasan en Facebook, por lo que Reels es el formato de contenido de más rápido crecimiento en Facebook e Instagram según la firma.

"Estamos enfocados en hacer que Reels sea la mejor manera para que los creadores sean descubiertos, conecten con su audiencia y ganen dinero. También queremos que sea divertido y fácil para las personas encontrar y compartir contenido relevante y entretenido", señaló Meta en un comunicado.

---Más formas de ganar dinero con Facebook Reels

Con este lanzamiento, Meta está generando más oportunidades para que los creadores de contenido ganen dinero por sus Reels.

En Estados Unidos, el programa de bonificación Reels Play, parte de la inversión de Meta para creadores de mil millones de dólares, paga a los creadores de contenido elegibles hasta 35 mil dólares al mes según las vistas de sus reels.

Estos bonos han ayudado a creadores a financiar la producción de sus reels y comprender mejor qué tipo de contenido funciona en Facebook. Al respecto, el consorcio señaló que en los próximos meses, se expandirá el programa de bonificación a más países, para que más creadores de contenido sean recompensados por crear reels para sus comunidades.

"Basándonos en nuestra experiencia ayudando a creadores a obtener ingresos significativos con nuestros productos de monetización, como anuncios in-stream y Estrellas, también estamos creando opciones de monetización directa para Facebook Reels a través del reparto de ingresos por publicidad y el apoyo de los fans. Estamos ampliando las pruebas de anuncios superpuestos de Facebook Reels a todos los creadores en México, Estados Unidos y Canadá e incluiremos a más países en las próximas semanas", indicó meta.

La firma señaló que dio inicio con dos formatos: los banners publicitarios, que aparecen como una imagen superpuesta semitransparente en la parte inferior de un reel de Facebook, y los anuncios de sticker que tienen una imagen estática que un creador puede colocar en cualquier lugar dentro de su reel.

Estos anuncios de interrupción mínima, permiten que los creadores reciban una parte de los ingresos publicitarios.

De acuerdo con Meta, los creadores de México, Estados Unidos y Canadá que forman parte de su programa de anuncios in-stream, cumplen automáticamente con los requisitos para monetizar sus reels públicos con anuncios.

A mediados de marzo, estas pruebas se extenderán a los creadores en casi todos los países donde los anuncios in-stream están disponibles.

---Estrellas en Facebook Reels

La firma de Mark Zuckerberg también señaló que comenzará a probar Estrellas en Facebook Reels en las próximas semanas, para que las personas puedan comprar y enviar Estrellas mientras ven reels para apoyar a los creadores.

Tanto los anuncios superpuestos como las Estrellas están diseñados para que, a medida que más personas vean e interactúen con Reels en Facebook, los pagos a los creadores crezcan.

"Además, lanzaremos controles de adecuación de marca, que incluyen listas de editores, listas de bloqueo, filtros de inventario e informes de entrega para los banners publicitarios y los anuncios de sticker en Facebook Reels en todas las regiones donde estén disponibles. De esta manera, los anunciantes tendrán más control sobre cómo aparecen sus anuncios en lugares que no consideren adecuados para la marca o campaña de un creador. Sumado a esto, desde octubre del año pasado hemos probado anuncios envolventes y en pantalla completa en Facebook Reels y los implementaremos en todo el mundo en los próximos meses. Al igual que con el contenido orgánico en Facebook, las personas podrán comentar en los anuncios, dar me gusta, ver, guardar, compartir y omitirlos" indicó la firma.

---Más funciones de edición

Ahora los creadores de todo el mundo podrán acceder a estas opciones:

Remix

Crea tu propio reel junto con uno ya existente que se haya compartido de forma pública en Facebook. Cuando creas un Remix, puedes hacer un reel que incluya todo o parte del reel público de otro creador.

---Reels de 60 segundos

Haz reels de hasta 60 segundos de duración.

---Borradores

Pronto podrás crear un reel y elegir "Guardar como borrador" debajo del botón Guardar.

---Clips de video

En los próximos meses, implementaremos herramientas para crear clips de video que facilitarán que los creadores que publican videos grabados en vivo o de larga duración puedan probar diferentes formatos.

---Crea y descubre Reels en nuevos lugares

Durante las próximas semanas, se lanzarán las siguientes actualizaciones para hacer más fácil la creación y el descubrimiento de reels en nuevos lugares:

Reels en Historias: podrás compartir tus reels públicos en Historias de Facebook, lo que facilita compartir tus reels favoritos con amigos y brinda a los creadores más visibilidad y alcance. También podrás crear reels a partir de Historias públicas existentes.

Reels en Watch podrás ver y crear reels directamente en la pestaña ´Watch´.

Parte superior del Feed: agregaremos una nueva etiqueta de Reels en la parte superior del Feed para que puedas crear y ver reels fácilmente con solo unos pocos clics.

Reels sugeridos en Feed: en países seleccionados, empezaremos a sugerir en tu Feed reels que te pueden gustar de creadores que aún no sigues.