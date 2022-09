Meta Quest Pro se filtra un mes antes de su lanzamiento oficial

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Los auriculares Quest Pro de Meta llegarán el próximo mes, pero un video filtrado parece mostrarlos en su totalidad.

Publicado originalmente en Facebook por Ramiro Cárdenas, señaló que se dejaron olvidados varios dispositivos (etiquetados como "muestras de ingeniería") en una habitación de hotel.

En el video ( tuiteado por el experto en seguridad Kevin Beaumont), Cárdenas muestra unos auriculares negros con tres cámaras en el frente que se asemejan a los atisbos mínimos que hemos visto hasta ahora de los auriculares del Proyecto Cambria presentados anteriormente por Meta.También se parece al modelo que se ve en un video instructivo filtrado. También reveló los nuevos controladores, con un nuevo diseño (nuevamente, muy parecido al del video instructivo filtrado) que reemplaza a los controladores en bucle anteriores.El empaque muestra "Meta Quest Pro", junto con una etiqueta que dice "No para reventa: muestra de ingeniería". También muestra imágenes de los auriculares y los controladores. Cárdenas le dijo al medio especializado "The Verge", que el ocupante de la habitación desde entonces ha reclamado los auriculares.Con Quest Pro, Mark Zuckerberg prometió una "experiencia de realidad virtual de gama alta" con un auricular sin cables.Asimismo, insinuó que podría tener sensores adicionales que lo hagan útil para actividades más allá de los juegos, junto con el seguimiento ocular, el seguimiento facial y más."Es increíble para los juegos, pero no es solo para los juegos", dijo. Anteriormente, Bloomberg identificó el nombre "Meta Quest Pro" en el código Meta, por lo que parece ser el nombre final.