Meta quiere construir un traductor universal de idiomas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Meta, el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció un nuevo y ambicioso proyecto de investigación de IA para crear un software de traducción que funcione para "todas las personas del mundo".

Software de traducción basado en AI

El proyecto se anunció como parte de un evento centrado en la amplia gama de beneficios que Meta cree que AI puede ofrecer a los planes de metaverso de la empresa. ?"La capacidad de comunicarse con cualquier persona en cualquier idioma es un superpoder con el que la gente siempre ha soñado, y la IA lo brindará durante nuestras vidas", dijo el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en una presentación en línea.

La compañía dice que, aunque los idiomas comúnmente hablados como el inglés, el mandarín y el español están bien atendidos por las herramientas de traducción actuales, aproximadamente el 20 por ciento de la población mundial no habla los idiomas cubiertos por estos sistemas.

A menudo, estos idiomas desatendidos no tienen corpus de texto escrito de fácil acceso que se necesitan para entrenar los sistemas de IA o, a veces, no tienen ningún sistema de escritura estandarizado. ?Meta indicó que quiere superar estos desafíos implementando nuevas técnicas de aprendizaje automático en dos áreas específicas. El primer enfoque, denominado No Language Left Behind, se concentrará en construir modelos de IA que puedan aprender a traducir idiomas utilizando menos ejemplos de capacitación.

Universal Speech Translator

El segundo, Universal Speech Translator, tendrá como objetivo construir sistemas que traduzcan directamente el habla en tiempo real de un idioma a otro sin la necesidad de un componente escrito que sirva como intermediario (una técnica común para muchas aplicaciones de traducción). ?En una publicación de blog que anunciaba la noticia, los investigadores de Meta no ofrecieron un cronograma para completar estos proyectos o incluso una hoja de ruta para los principales hitos para alcanzar su objetivo. En cambio, la empresa hizo hincapié en las posibilidades utópicas de la traducción de idiomas universales. ?"Eliminar las barreras del idioma sería profundo, haciendo posible que miles de millones de personas accedan a la información en línea en su idioma nativo o preferido", escriben. "Los avances en [la traducción automática] no solo ayudarán a aquellas personas que no hablan uno de los idiomas que dominan Internet en la actualidad; también cambiarán fundamentalmente la forma en que las personas en el mundo se conectan y comparten ideas".? De manera crucial, Meta también prevé que dicha tecnología beneficiaría enormemente a sus productos en todo el mundo, ampliando su alcance y convirtiéndolos en herramientas de comunicación esenciales para millones. ?La publicación del blog señala que el software de traducción universal sería una aplicación excelente para futuros dispositivos portátiles como gafas AR (que Meta está construyendo) y también rompería los límites en los espacios de realidad "inmersiva" VR y AR (que Meta también está construyendo). ?En otras palabras, aunque el desarrollo de herramientas de traducción universal puede tener beneficios humanitarios, también tiene sentido comercial para una empresa como Meta. ?Aprendizaje automático ?Ciertamente, los avances en el aprendizaje automático en los últimos años han mejorado enormemente la velocidad y la precisión de la traducción automática. Varias grandes empresas de tecnología, desde Google hasta Apple, ahora ofrecen a los usuarios herramientas de traducción de IA gratuitas, utilizadas para el trabajo y el turismo, y sin duda brindan beneficios incalculables en todo el mundo. ?Pero la tecnología subyacente también tiene sus problemas, ya que los críticos señalan que la traducción automática pierde matices críticos para los hablantes humanos, inyecta sesgos de género en sus resultados y es capaz de arrojar esos errores extraños e inesperados que solo una computadora puede hacer. ?Algunos hablantes de idiomas poco comunes también dicen que temen perder el control de su habla y cultura si la capacidad de traducir sus palabras está controlada únicamente por la gran tecnología.?Tener en cuenta tales errores es fundamental cuando las plataformas masivas como Facebook e Instagram aplican tales traducciones automáticamente. Considere, por ejemplo, un caso de 2017 cuando un hombre palestino fue arrestado por la policía israelí después de ?El hombre escribió "buenos días" en árabe, pero Facebook lo tradujo como "lastimarlos" en inglés y "atacarlos" en hebreo. ?Y aunque Meta ha aspirado durante mucho tiempo al acceso global, los propios productos de la empresa siguen estando sesgados hacia los países que proporcionan la mayor parte de sus ingresos.

Los documentos internos publicados como parte de los Documentos de Facebook revelaron cómo la empresa lucha por moderar el discurso de odio y el abuso en idiomas distintos del inglés.

Estos puntos ciegos pueden tener consecuencias increíblemente mortales, como cuando la empresa no abordó la desinformación y el discurso de odio en Myanmar antes del genocidio de los rohingya. ?Y casos similares que involucran traducciones cuestionables ocupan la Junta de Supervisión de Facebook hasta el día de hoy. ?Entonces, si bien un traductor universal es una aspiración increíble, Meta deberá demostrar no solo que su tecnología está a la altura de la tarea, sino que, como empresa, puede aplicar su investigación de manera justa.