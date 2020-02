Meteorito alcanzó una velocidad entre 50 y 70 km/h

Un cuerpo brillante rompió la oscuridad nocturna en distintos lugares de México, tales como la capital, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Guadalajara. El meteorito que se presenció no impactó en el planeta y su visibilidad fue de apenas unos instantes.

De acuerdo con el maestro Daniel Flores Gutiérrez, del Instituto de Astronomía de la UNAM, estos objetos llegan a viajar a una velocidad de entre 50 y 70 kilómetros por hora y atraviesan la atmósfera de la Tierra y sigue al Sol.

A través de un comunicado el experto agregó que siempre hay una posibilidad de impacto pese al que atrajo la atención de miles en redes sociales la noche de ayer martes no fue el caso.

Flores Gutiérrez agregó que este tipo de fenómenos espaciales dejan a su paso fragmentos pequeños de rocas, aunque hasta el momento no hay evidencia de que el meteorito haya caído y se desconoce cuál era su órbita en el sistema planetario.

"Estos bólidos cruzan la atmósfera de la Tierra y pertenecen a órbitas de objetos llamados Apolo Amor y que su órbita alrededor del Sol alcanza más o menos la órbita de la Tierra por arriba o por debajo de la órbita terrestre", apuntó.

"Unas horas después de haber sido visto en México sobrepasó la superficie de nuestro territorio. Continuará girando alrededor del Sol", precisó.

México es uno de los territorios en los cuales se han registrado una mayor cantidad de meteoritos y al menos dos de ellos han sido estudiados minuciosamente por la comunidad científica internacional: el Allende y el Chicxulub.