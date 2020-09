Mexicanos desconfían de TikTok, pero usuarios no paran de crecer

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- La red social de origen chino TikTok ha estado en problemas en los últimos meses. Acusada de ser un riesgo para la seguridad nacional, este domingo 20 de septiembre, debido a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, su uso será prohibido en Estados Unidos. En México esta situación puede generar desconfianza, pero los usuarios no han parado de crecer.

Debido a la pandemia las personas en casa buscaron nuevas opciones para entretenerse y encontraron en TikTok una buena alternativa a tal grado que se convirtió en la app, que no es de videojuegos, con mayor número de descargas y registra alrededor de 900 millones de usuarios en el mundo, principalmente jóvenes.

De hecho, de acuerdo un análisis de Luis Ángel Hurtado, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre los mexicanos se ha presentado una migración de la población joven, de entre 21 y 30 años, a esta red social, y también de un sector de adultos de entre 51 y 60 años.

No obstante, han adoptado esta plataforma aceptando que su nivel de confianza es bajo. Esta afirmación forma parte de los resultados de la encuesta "¿Cómo usan TikTok los mexicanos?", aplicado a una muestra de 893 personas de las 32 entidades federativas.

Según el informe, en una escala del 0 al 10, con respecto al nivel de confianza que les despierta esta plataforma más del 70% de los entrevistados le asignó de 0 a 5. Y es que la mayoría no creen en sus videos y, en cuanto a noticias falsas, 29.6% dijo que ha llegado a creer en la información que emite. Es decir que esta red está reprobada en términos de credibilidad.

"Un dato interesante es el grado de estudios de usuarios: 60% cuenta con licenciatura. Parece contradictorio que una parte importante refiere tener instrucción superior, pero recibe y comparte información falsa. Las fake news no respetan edad, ideología, género, nivel económico ni educativo, todos somos proclives", dijo Hurtado.

El domingo dejará de estar disponible en Estados Unidos

El pasado 6 de agosto de 2020, el presidente Trump firmó una orden que llevaría a prohibir las operaciones de la app de mensajería WeChat y la plataforma social TikTok, el plazo fijado se vence este domingo y el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que efectivamente las aplicaciones ya no podrán usarse en su país.

El gobierno argumenta que la decisión busca salvaguardar la seguridad nacional, pues Estados Unidos asegura que el Partido Comunista Chino (PCDh) podría obligar a ByteDance, la dueña de TikTok, a entregarle información de los usuarios. "Las apps recopilan vastas franjas de datos de los usuarios, incluida la actividad de la red, los datos de ubicación y los historiales de búsqueda y navegación. Son participantes activos en la fusión civil-militar de China y están sujetos a la cooperación obligatoria con los servicios de inteligencia del PCCh. Esta combinación da como resultado el uso de WeChat y TikTok creando riesgos inaceptables para nuestra seguridad nacional", asegura el departamento de comercio.

Es así que, desde el 20 de septiembre se eliminará el acceso a estas aplicaciones reduciendo significativamente su funcionalidad, por ejemplo serán prohibidas cualquier prestación de servicio para distribuir o mantener las aplicaciones móviles de WeChat o TikTok.

Cabe señalar que dicha decisión no afecta a México, por lo que los usuarios deberían poder seguir utilizando la plataforma como lo hacen regularmente. Aunque, si son seguidores de algún tiktoker estadounidense ya no verán su contenido, de hecho, muchos ya han informado en qué plataformas digitales seguirán subiendo sus contenidos.