México, cerca de decidir: ¿WiFi más rápido o 5G?

Luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó a cabo un par de consultas públicas sobre la banda de 6 GHz, México está a la espera de la decisión del regulador sobre el uso que se dará a esa frecuencia del espectro radioeléctrico. El debate es relevante pues, de acuerdo con Hugo González, columnista de EL UNIVERSAL y especialista en telecomunicaciones, tiene que ver con tener un servicio de WiFi (banda ancha) con más velocidad o, por otro lado, lograr una mayor cobertura de 5G (quinta generación en redes de telefonía móvil).

Las señales de comunicaciones viajan a través del espectro radioeléctrico y, en el caso del WiFi para conectarse desde casa, el trabajo o la calle, se utilizan ciertas frecuencias conocidas como espectro libre o no licenciado, debido a que cualquiera puede usarlo. Si se agrega una nueva banda de frecuencias a ese espectro libre, es decir, la de 6 GHz, entonces la cantidad de ancho de banda se multiplicaría muchas veces, sin perjudicar otros servicios, explicó Lester García, director de Políticas de Conectividad y Acceso en América Latina de Meta, matriz de Facebook.

"El debate es si esa banda debe ser para WiFi no licenciado o si se debe utilizar a futuro para licitarse para redes 5G", mencionó en entrevista. En el caso de Facebook, con su metaverso, así como otras empresas, el futuro apunta al uso de nuevos dispositivos como los wearables (tecnología como accesorios de vestimenta), mismos que requieren de las tecnologías inalámbricas para que sean eficientes.

Debido a ello, el argumento que impulsan tanto en México como a escala global compañías como Meta, Google, Microsoft, Cisco, Intel y Qualcomm es que hay muchas otras bandas que se pueden aprovechar para el despliegue de redes móviles 5G. Sin embargo, WiFi 6 no tiene otra alternativa más que la banda de 6 GHz, destacó García. La adopción de la banda de 6 GHz para uso libre en México tiene potencial de generar un beneficio económico de 150 mil millones de dólares en un periodo de 10 años, mediante una mayor cobertura y velocidad de servicios de banda ancha, reducción de costos de los proveedores de telecomunicaciones y desarrollo del Internet de las Cosas, realidad virtual, entre otras aplicaciones, agregó.

"Esta identificación no licenciada ya se dio en nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, así como en otras economías importantes de la región como Brasil, Perú y Chile", recalcó. En el otro lado de la discusión, es decir quienes apoyan el uso licenciado o concesionado de la banda de 6 GHz, se encuentran empresas y organizaciones que promueven el despliegue masivo de 5G en el mundo, con un argumento a favor de ampliar la conectividad móvil.

De acuerdo con Hugo González, China apoya el uso de esta banda para 5G licenciado, mientras que Europa considera una utilización mixta, dejando su parte más baja para uso no licenciado, y las frecuencias más altas (Upper 6 GHz o UG6) para concesionarlas a servicios 5G.

En México, el IFT ha llevado a cabo un par de consultas para definir el uso de la banda de 6 GHz. La última de ellas terminó a principios de agosto pasado y versaba sobre la propuesta del uso libre de toda la banda. Se busca llevar el tema al pleno del IFT para que se tome una decisión, algo que podría ocurrir pronto, prevé García.