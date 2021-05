Microsoft busca desarrollo de software amigable con el ambiente

Las grandes empresas representan un grave problema de contaminación en el planeta. Algunas de ellas son conscientes de su impacto y están realizando diversas acciones con la intención de contribuir a la conservación del medio ambiente. Microsoft, por ejemplo, cuenta con varias iniciativas al respecto, pero sabe que no es una tarea que pueda hacer sola por lo que anunció la creación de la Green Software Foundation.

Microsoft todavía está trabajando para lograr su meta de volverse totalmente negativo en carbono para el final de la década. Sin embargo, si se quiere lograr un cambio real, es necesario buscar a otras empresas que están realizando sus propios esfuerzos y unirse para un fin común. Por ello, como parte de su conferencia virtual para desarrolladores Build, la compañía anunció la Fundación de software verde.

La alianza fue presentada en conjunto con Accenture, GitHub, ThoughtWorks y la Fundación Linux, y tiene la intención de ayudar a que la ingeniería de software sea más sostenible.

"El consenso científico es claro: el mundo se enfrenta a un problema de carbono urgente. Será necesario que todos trabajemos juntos para crear soluciones innovadoras que reduzcan drásticamente las emisiones. Hoy, Microsoft se une a organizaciones que se toman en serio un futuro ambientalmente sostenible para impulsar la adopción del desarrollo de software ecológico para ayudar a nuestros clientes y socios de todo el mundo a reducir su huella de carbono", dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith, en un comunicado de prensa

La compañía explicó que si bien el desarrollo de código por sí solo no tiene prácticamente ningún impacto ambiental intrínseco, el hardware en el que se ejecuta sí lo tiene. De hecho, alertó que los centros de datos actualmente representan aproximadamente 200 teravatios-hora, o alrededor del 1%, de la demanda global de electricidad, y se espera que esa cifra aumente de manera constante durante la próxima década.

Microsoft detalló que la organización se formó con la intención de ayudar a los "objetivos más amplios del sector de tecnología de la información y las comunicaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para 2030".

"Al pensar en el futuro de la industria del software, creemos que tenemos la responsabilidad de ayudar a construir un futuro mejor, un futuro más sustentable, tanto a nivel interno en nuestras organizaciones como en asociación con líderes de la industria de todo el mundo", dijo Jeff Sandquist, vicepresidente corporativo de relaciones con desarrolladores en Microsoft.

Los objetivos

De acuerdo con un comunicado de prensa de Microsoft, The Green Software Foundation tendrá los siguientes objetivos:

Establecer estándares de la industria del software ecológico. La Fundación creará y publicará estándares, patrones y prácticas ecológicas de software en diversas disciplinas informáticas y dominios tecnológicos. El grupo fomentará la adopción voluntaria y ayudará a guiar la política del gobierno hacia esos estándares para asegurar un enfoque consistente para medir y reportar las emisiones de software ecológico.

Acelerar la innovación. Para hacer crecer el campo del software verde, fomentarán la creación de proyectos confiables de código abierto y datos abiertos que respalden la creación de aplicaciones de software verde. La Fundación trabajará junto con sus socios sin fines de lucro y la academia para apoyar la investigación en el esta área de la tecnología.

Generar conciencia e incrementar la promoción. Para que las empresas creen aplicaciones más ecológicas se necesitan personas que sepan cómo crearlas. Por ello, una de las misiones clave es impulsar la adopción generalizada de software verde en la industria a través de programas de embajadores, capacitación y educación que lleven a la certificación y eventos para facilitar el crecimiento del software verde.

"La Fundación nació de un deseo mutuo y la necesidad de colaborar en toda la industria del software. Se anima a las organizaciones con un compromiso compartido con la sustentabilidad y un interés en los principios de desarrollo de software ecológico a unirse para ayudar a hacer crecer el campo de la ingeniería de software ecológico, contribuir a los estándares para toda la industria y trabajar juntos para reducir las emisiones de carbono del software", finalizó Sandquist.