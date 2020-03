Microsoft crea mapa interactivo para seguir pasos de coronavirus

La tecnológica Microsoft lanzó un nuevo mapa interactivo en su buscador Bing, para proporcionar información sobre la propagación de Covid-19. Las cifras sobre muertes, el total de casos confirmados y el número de personas recuperadas se muestran a escala global.

De igual manera, el mapa muestra la cantidad de casos por país, desglosado por el número de casos actualmente activos, casos recuperados y casos fatales. Asimismo, en Estados Unidos, es posible conocer la información estado por estado.

De acuerdo con el portal "The Verge", Microsoft señaló que la herramienta obtiene los datos de una colección de fuentes que incluyen la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y Wikipedia.

La herramienta en sí no dice con qué frecuencia se actualizan sus números, pero según The Verge, los datos se actualizan aproximadamente cada hora.

---¿Dónde puedo utilizarlo?

El mapa interactivo está disponible en computadoras de escritorio y dispositivos móviles y los usuarios pueden navegar por el mapa para encontrar información localizada.

Al seleccionar una ciudad, aparecerán las cifras más actualizadas, así como artículos de noticias de fuentes confiables, según lo sugerido por Bing.

---Tecnológicas se unen contra el coronavirus

Microsoft no es el único gigante tecnológico que busca proporcionar recursos de información en medio de la pandemia.

Por ejemplo, Google señaló que lanzará un sitio web con información sobre el brote, incluida la forma de evitar su propagación. También proporciona información sobre el nuevo coronavirus en su página de inicio, a través de YouTube y Maps.

La compañía también está lanzando un sitio web limitado de detección de coronavirus, que actualmente solo está disponible para personas en la Bahía de California, en contraste con el servicio nacional que el gobierno de los Estados Unidos. Sugirió que estaba construyendo el viernes.