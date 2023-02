Microsoft hace oficial pacto de 10 años de Call of Duty con Nintendo

A-AA+

A fines del año pasado, Microsoft anunció que estaba "comprometido" a llevar Call of Duty (CoD) a Nintendo durante 10 años si se aprobaba la adquisición de Activision Blizzard. Ahora, el presidente Brad Smith tuiteó que se firmó el contrato "vinculante" de 10 años y confirmó que Nintendo tendría el mismo acceso a CoD que Xbox.

"Microsoft y Nintendo ahora han negociado y firmado un acuerdo legal vinculante de 10 años para llevar Call of Duty a los jugadores de Nintendo, los mismos días que Xbox, con paridad completa de funciones y contenido", escribió Microsoft en un comunicado. "Estamos comprometidos a brindar acceso equitativo a largo plazo a Call of Duty para otras plataformas de juegos".