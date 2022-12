Microsoft llega a un acuerdo de 10 años con Nintendo para CofD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Microsoft anunció recientemente que llegó a un acuerdo de 10 años con Nintendo para que "Call of Duty" esté disponible en las consolas de Nintendo si se cierra la adquisición de Activision Blizzard.

---Microsoft no ha llegado a un acuerdo con Sony

El acuerdo tiene una duración similar a la que Microsoft le ha ofrecido a Sony, y el fabricante de Xbox también se ha comprometido a continuar ofreciendo nuevas versiones de Call of Duty en Steam al mismo tiempo que se lanzan en Xbox.

El acuerdo está claramente diseñado para presionar a que acepte una oferta similar, pocos días después de que el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijera que "Sony se ha convertido en el objetor más ruidoso" de la adquisición propuesta por Microsoft por 68,700 millones de dólares y que "está tan entusiasmado con este acuerdo como Blockbuster con Netflix".

Microsoft confirmó a principios de esta semana que había ofrecido a Sony un contrato de 10 años para que cada nuevo lanzamiento de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que se lanza en Xbox.

Es una concesión que se ha insinuado en las últimas semanas, ya que los reguladores aumentan su escrutinio del plan de Microsoft para adquirir Activision Blizzard.

"Cualquier día que Sony quiera sentarse y hablar, estaremos encantados de cerrar un contrato de 10 años para PlayStation también", dijo Smith en Twitter poco después del anuncio del acuerdo con Nintendo.

---FTC y Microsoft

El CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, anunció los compromisos de Nintendo y Valve el martes por la noche, justo antes de una reunión a puertas cerradas en la Comisión Federal de Comercio el miércoles.

Se espera que el presidente de Microsoft, Brad Smith, y otros ejecutivos de la compañía se reúnan hoy con la presidenta de la FTC, Lina Khan, y otros comisionados, según un informe del portal especializado Bloomberg.

Informes recientes han sugerido que la FTC está preparando un posible desafío legal para bloquear el acuerdo de Activision Blizzard de Microsoft.

Microsoft también se enfrenta al escrutinio regulatorio de la UE y la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido. Sin embargo, el fabricante de software ha rechazado las preocupaciones de la CMA, describiéndolas como "fuera de lugar" y acusando al regulador de adoptar "las quejas de Sony sin considerar el daño potencial a los consumidores".

Sony ha dejado en claro a los reguladores que está preocupado por el futuro de Call of Duty y un intercambio público entre Microsoft y Sony, combinado con reguladores que expresan sus preocupaciones, ha llevado a un compromiso reciente de 10 años para mantener Call of Duty en PlayStation.

Sony calificó la oferta inicial de Microsoft de mantener Call of Duty en PlayStation durante "varios años más" más allá de un acuerdo de marketing existente como "inadecuada en muchos niveles". Sony no ha respondido públicamente a la última oferta de 10 años de Microsoft.

---10 años no significan que ya no esté presente Call of Duty fuera de Xbox

La duración del acuerdo no significa que Call of Duty desaparecerá repentinamente de PlayStation o incluso de las consolas de Nintendo después de 10 años.

"No hay ningún contrato que pueda escribirse que diga para siempre".

En una declaración a Kotaku, el cofundador y presidente de Valve, Gabe Newell, dejó en claro que tal acuerdo para mantener Call of Duty en Steam no es necesario: Microsoft ofreció e incluso nos envió un borrador de acuerdo para un compromiso de Call of Duty a largo plazo, pero no era necesario para nosotros porque a) no creemos en exigir a ningún socio que tenga un acuerdo que lo limite a enviar juegos en Steam hacia un futuro distante b) Phil y el equipo de juegos de Microsoft siempre han cumplido con lo que nos dijeron que harían, así que confiamos en sus intenciones y c) creemos que Microsoft tiene toda la motivación que necesitan para estar en las plataformas y dispositivos donde los clientes de "Call of Duty" quieren serlo.