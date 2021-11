Microsoft planea metaversos para Teams y Xbox

Microsoft está entrando en la carrera para construir un metaverso dentro de Teams, pocos días después de que Facebook cambiara su nombre a Meta en un esfuerzo por construir espacios virtuales tanto para consumidores como para empresas.

Microsoft traerá Mesh, una plataforma colaborativa para experiencias virtuales, directamente a Microsoft Teams el próximo año. Es parte de un gran esfuerzo por combinar la realidad mixta de la empresa y el trabajo de HoloLens con reuniones y videollamadas en las que cualquiera puede participar gracias a los avatares animados.

Con este anuncio, Microsoft y Meta parecen estar en camino de colisión para competir fuertemente en el metaverso, particularmente por el futuro del trabajo.

---Microsoft Mesh

Microsoft Mesh siempre se sintió como el futuro de las reuniones de Microsoft Teams, y ahora está comenzando a cobrar vida en la primera mitad de 2022. Microsoft se basa en esfuerzos como Together Mode y otros experimentos para hacer que las reuniones sean más interactivas, después de meses de personas trabajando desde casa y adaptarse al trabajo híbrido.

"Nos golpeó la fatiga en el mundo virtual", explica Nicole Herskowitz, gerente general de Microsoft Teams, en una entrevista con el portal especializado "The Verge".

"Después de 30 o 40 minutos como máximo en una reunión, era muy difícil mantenerse comprometido y concentrado". Esa fatiga inicial de la reunión llevó al Modo Juntos, y ahora Microsoft espera que Mesh ayude aún más a reducir la sobrecarga cognitiva de tener que estar en videollamadas todo el día.

Microsoft Teams obtendrá nuevos avatares 3D en un impulso hacia un entorno metaverso, y no necesitarás ponerte unas gafas de realidad virtual para usarlos. Estos avatares pueden representarte literalmente tanto en reuniones en 2D como en 3D, por lo que puedes elegir tener una versión animada de ti mismo, si no tienes ganas de encender tu cámara web.

"No es binario, así que puedo elegir cómo quiero aparecer, ya sea en video o en un avatar, y hay una variedad de opciones personalizadas para elegir cómo quieres estar presente en una reunión", dice Katie Kelly, directora de producto para Microsoft Mesh.

"Podemos interpretar sus señales vocales para animar ese avatar, de modo que se sienta presente y se sienta como si estuviera allí con usted".

---¿Cómo se animará tu Avatar?

Microsoft usará IA para escuchar tu voz y luego animar tu avatar. Si cambia a una reunión en 3D más inmersiva, estas animaciones también incluirán levantar las manos de tu avatar cuando presiones la opción de levantar la mano o animar emoji alrededor de tu avatar.

Los espacios inmersivos son realmente donde Microsoft ve esta integración de Mesh como la más útil, particularmente en sus esfuerzos por construir un metaverso para las empresas.

Microsoft imagina espacios virtuales dentro de Teams donde las personas pueden conectarse en red y socializar con juegos o incluso usar aplicaciones de Microsoft para colaborar en proyectos.

Estos entornos virtuales obviamente funcionarán mejor con un visor de realidad virtual o realidad aumentada, pero estarán abiertos a cualquier persona en múltiples dispositivos gracias al trabajo de avatar animado.

"Creo que lo que realmente separa cómo Microsoft se acerca al metaverso y nuestras propias experiencias es comenzar con la experiencia humana, por lo que la sensación de presencia, hablar con alguien, hacer contacto visual y las reacciones serán importantes", explica Kelly.

Microsoft incluso está incorporando soporte de traducción y transcripción, por lo que es posible que pueda reunirse en un espacio virtual de Teams con un compañero de trabajo de todo el mundo con menos barreras idiomáticas.

La promesa es que Microsoft Teams podrá comenzar a usar estos espacios virtuales y avatares en la primera mitad de 2022. "El objetivo es que, para la primera mitad del próximo año, pueda ingresar a un espacio inmersivo y luego podrá colaborar y utilizar las herramientas de Microsoft", dice Kelly.

---Microsoft planea apps de metaverso 3D para Xbox y juegos

Además del anuncio de su metaverso, Microsoft también tiene planes para juegos y entretenimiento. En declaraciones al portal especializado Bloomberg TV, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo que el fabricante de software está "absolutamente" enfocado en los juegos para el metaverso con Xbox.

"Puede esperar absolutamente que hagamos cosas en los juegos", dijo Nadella. "Si tomas Halo como un juego, es un metaverso. Minecraft es un metaverso, al igual que Flight Sim. En cierto sentido, hoy en día son 2D, y la pregunta es si ahora se puede llevar eso a un mundo en 3D completo, y absolutamente planeamos hacerlo".

Hemos estado esperando a ver qué hará Microsoft para que Minecraft lo transforme en un metaverso para los cascos de realidad virtual y realidad aumentada durante años.

La compañía originalmente demostró el potencial de Minecraft con realidad aumentada en la presentación inicial de los auriculares HoloLens, sorprendiendo a quienes probaron la experiencia.

Parecía que se estaba trabajando en una versión especial de Minecraft para HoloLens hace seis años, pero hasta ahora todo lo que hemos visto es Minecraft Earth, un juego de realidad aumentada para dispositivos móviles, que viene y va.

Transformar Minecraft, Halo y Flight Sim en mundos completamente en 3D es un proyecto ambicioso, especialmente si estos entornos permitirán a los jugadores explorarlos juntos junto con auriculares VR o AR.

Microsoft Flight Simulator ya hace mucho de esto, con jugadores capaces de pilotar aviones en un entorno multijugador que imita el clima y las ubicaciones del mundo real. Flight Sim y Minecraft también tienen soporte para realidad virtual.

Nadella no se ha comprometido con cuándo exactamente veremos el impulso de Microsoft hacia un metaverso 3D para los juegos de manera más amplia. Los anuncios empresariales de Microsoft de hoy se centran principalmente en avatares 3D y espacios virtuales compartidos, y Xbox ha tenido sus propios avatares 3D durante años.

La pregunta será cómo Microsoft adapta su red social AltspaceVR y sus juegos propios para aplicaciones de metaverso en Xbox, y si la compañía alguna vez traerá auriculares VR o AR a las consolas Xbox.