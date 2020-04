Misma cuenta de WhatsApp en distintos celulares, pronto sería posible

Si eres de los que tiene más de un teléfono celular o realizas tus actividades digitales en diferentes dispositivos seguramente te enfrentas a la molestia de tener revisar ambos cada vez que te llega un mensaje de WhatsApp, lo que pronto podría cambiar de acuerdo a una nueva filtración que afirma que la aplicación de mensajería pronto podría ser multidispositivo.

WhatsApp, una de las aplicaciones más populares del mundo, constantemente está buscando nuevas funciones para hacer la vida de los usuarios más simples, recientemente presentó el modo oscuro y, para los usuarios de iPhone, sugerencias de contactos para compartir contenido y pronto podría llegar algo nuevo.

De acuerdo con el portal de tecnología, WABetaInfo, la última actualización beta de WhatsApp sugiere que se podrá utilizar el número vinculado a la cuenta en más de un solo teléfono inteligente o dispositivo electrónico.

El sitio ya había hablado de la opción a finales de 2019. Sin embargo, con las recientes actualizaciones beta ya pudieron realizar algunas pruebas con esta función.

Todavía no se tiene bien claro cómo es que va a funcionar, pero lo que se puede ver en las pruebas es que WhatsApp permite cambiar entre tableta y teléfono inteligente o de un teléfono a otro.

De esta manera, por ejemplo, podrás iniciar un mensaje en tu celular y terminarlo en una tableta con la ventaja de trabajar en una pantalla más grande.

Recordemos que actualmente se tiene la opción de WhatsApp Web, pero esta funciona solo como un espejo, es decir, no puedes iniciar un mensaje en una pantalla y concluirlo en otra.

Lo que sería diferente con esta opción es que existiría una aplicación nativa en cada dispositivo, lo que quiere decir que la cuenta en tu teléfono dejará de ser la única.

Sin embargo, te recordamos que esto es solo una filtración en una versión de prueba, lo que significa que nunca podría llegar a todos los usuarios.

Lo mismo sucede con la opción de mensajes que se autodestruyen, una característica de la que se ha especulado mucho, pero de la que aún no tenemos noticias oficiales por parte de WhatsApp.