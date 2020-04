Muelas del juicio, tercera causa de visita al dentista

Las muelas del juicio son la tercer causa de visita al dentista debido a las problemas bucales, como infecciones, que su aparición ocasiona, afirmó la especialista en odontología estética e integral, Alejandra Franco Rodríguez.

Señaló que estas muelas sólo aparecen en 70 por ciento de la población a partir de entre los 16 y 25 años de edad.

"Hay entre 20 a 30 por ciento de personas que sufren agenesia, que es cuando éstas no se forman debido a que el cuerpo ha evolucionado", mencionó.

La especialista de la clínica dental Franca Sonrisa destacó que cuando las también llamadas terceros molares aparecen chuecas deben retirarse debido a que empujan y dañan a los dientes adyacentes por el poco espacio que tiene la boca para acomodarlos.

Esto, sin embargo, no es recomendable para adultos a partir de 40 años debido a que su cicatrización es lenta, su recuperación es más dolorosa, y el hueso está más compacto. Aunque en ellos sí es posible retirarlas.

"No es lo mismo sacar una muela del juicio a un paciente que tiene 16 años y que su hueso todavía no se termina de formar al cien por ciento, a uno de 45 que su hueso y ese diente ya se formó. Esto no quiere decir que no se la pueda quitar, pero es mejor hacerlo en la juventud", detalló.

Explicó que anteriormente, el ser humano necesitaba de más muelas para poder triturar el alimento; sin embargo, con el paso de los años esto ha ido cambiando por lo que se han vuelto innecesarias.

Finalmente, desmintió que las muelas del juicio puedan sustituir otras piezas dentales o que su retiro pueda causar pérdida de visión.