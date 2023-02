Mujeres científicas que cambiaron la historia gracias a la ciencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ONU-Mujeres.

La finalidad de éste día es promover el acceso y la participación plenos y equitativos en la ciencia para mujeres y niñas.

De acuerdo con el último Informe de la UNESCO sobre la ciencia, actualmente solo uno de cada tres investigadores es mujer.

Al respecto, la directora General de la UNESCO, Sra. Audrey Azoulay, dijo en un discurso que la ciencia debe ser equitativa, diversa e inclusiva.

"Si estas desigualdades de género son tan importantes es porque están profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Obedecen a la persistencia de estereotipos y prejuicios de género, que a veces persuaden a las niñas de que los estudios científicos no son para ellas, a pesar de su enorme potencial".

¿Quiénes son las mujeres científicas que cambiaron la historia?

Según un artículo publicado por la UNESCO, el promedio mundial de mujeres investigadoras es del 33 por ciento. Además, solo el 35 por ciento de los estudiantes de carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; son mujeres.

No obstante, a través de la historia han existido mujeres que dieron una gran aportación a la ciencia y lograron cambiar la historia.

1. Marie Curie

Es considerada la Madre de la Física Moderna. Fue una física y química polaca nacionalizada francesa que junto con su esposo Pierre, descubrió los elementos del polonio y radio.

Recibió dos premios Nobel en distintas especialidades científicas: Física (1903) y Química (1911), por lo cual, se convirtió en una de las primeras mujeres de la historia en ganar dos premios Nobel en categorías diferentes.

2. María Teresa Ruíz

Fue una astrónoma chilena, ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997 y el Premio L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia en 2017.

Descubrió un inusual cuerpo celeste que hasta entonces nunca había sido observado: la primera enana "café" de baja masa.

Además, fue de las primeras mujeres en estudiar astronomía en la Universidad de Chile y también la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencia de su país.

3. Katya Echazarreta

Es la primera mujer mexicana tecnóloga y científica en viajar al espacio. A sus 26 años fue tripulante de la nave New Shepard, en la misión NS-21 de Blue Origin.

Por lo anterior, es considerada orgullo nacional y se le otorgó la llave de la Ciudad.

"El logro de Katya, representa un mensaje profundo de determinación y libertad a las niñas, adolescentes y jóvenes del país que contribuye a revertir los legados sociales y culturales de desigualdad y violencia sistemática que enfrentan las mujeres en forma cotidiana", dijo en un evento público la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez.

4. Françoise Barré-Sinoussi

Es una bioquímica francesa ganadora? del Premio Nobel de Medicina en 2008 por su descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana que produce el síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA.

A sus 75 años de edad, colabora con los países en desarrollo para la prevención y el tratamiento del VIH.

Asimismo, es miembro activo de varias sociedades de mujeres científicas, activista en la lucha contra el sida y también es consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

5. Katherine Johnson

Fue una de las mujeres matemáticas afroamericanas que contribuyó a la aeronáutica de Estados Unidos y sus programas espaciales.

Según información de un artículo publicado en Lab4u, sus cálculos resultaron tan esenciales para el éxito del famoso programa Apolo y el inicio del programa del Transbordador Espacial, por lo que en 2015, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad.

Aunque en este artículo solo se mencionan a cinco mujeres dedicadas a la ciencia, a lo largo de la historia existieron algunas otras que lograron que sus aportaciones cambiaran la historia a nivel internacional.