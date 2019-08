Mujeres homosexuales tienen más orgasmos que las heterosexuales, dice experta

Las mujeres homosexuales experimentan más orgasmos que las heterosexuales debido a la empatía, al autoconocimiento y a que asumen la sexualidad con menos tabúes, indicó este jueves una especialista.



De acuerdo con la ginecóloga mexicana Cynthia Dickter, las mujeres homosexuales están más familiarizadas con su cuerpo. "De hecho, mientras que solo 65 % de mujeres heterosexuales alcanzan un orgasmo, en las homosexuales la cifra asciende a 86 %", dijo a Efe la experta con base en una estimación fruto de sus investigaciones.



Esto lo confirma un estudio de la revista científica The Journal of Sexual Medicine, publicado en 2014 en el que se analizaron los hábitos sexuales de unas 3.000 personas solteras de diferentes orientaciones sexuales.



En él se reveló que las mujeres homosexuales tenían orgasmos en casi el 80 % de las ocasiones, contra el 61 % de las heterosexuales.



Dickter explicó que una de las barreras para que las mujeres heterosexuales alcancen el orgasmo es que poco se habla del placer femenino.



"En clases de sexualidad nadie habla de masturbación femenina, se tiene que ir descubriendo al paso del tiempo y la mujer no sabe si está bien, mal, nadie da información de libertad sexual", asegura.



En el Día Internacional del Orgasmo, este 8 de agosto, la especialista del Centro Médico ABC de Ciudad de México aseguró que muchas mujeres incluso desconocen sus genitales, no saben muy bien dónde está su clítoris, y confunden los términos vagina y vulva.



Así, mientras los hombres desde pequeños saben sobre su pene e incluso ven como algo normal masturbarse, en las mujeres hay un salto del desconocimiento a la creencia de que podrán disfrutar el sexo al estar con su pareja, pero no siempre es así de fácil.



"Sin duda, para que una mujer tenga un orgasmo debe estar estimulada a través del clítoris", aseveró.



Dijo que en la mujer existen muchos factores que inciden para que pueda darse el orgasmo, y mientras para el hombre a veces es suficiente lo visual, en la mujer se necesita mucho más trabajo para poder excitarse.



Explicó que es necesario que la mujer pierda miedo a la sexualidad, ya que "es algo con lo que nacimos y a lo que no deberíamos tenerle miedo".



Del mismo modo, señaló que se debe dejar de lado la idea de que en una relación sexual el orgasmo es la única meta. "La meta debe ser quitarse la presión y sentir placer", apuntó.



Para ello, aseguró que es indispensable deshacerse de los tabúes "pues solo así será posible conocerse y disfrutar".