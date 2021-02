Multimillonario compra vuelo orbital de SpaceX

Un multimillonario estadounidense que amasó una fortuna con la tecnología y los aviones de combate comprará un vuelo entero de SpaceX, y dice que planea llevar a tres personas "comunes" con él para darle la vuelta al mundo este año.

Además de cumplir su sueño de volar en el espacio, Jared Isaacman anunció el lunes que pretende utilizar el viaje privado para recaudar 200 millones de dólares para el St. Jude Children's Research Hospital, y afirmó que la mitad de eso provendrá de su bolsillo.

Una trabajadora del hospital ya ha sido seleccionada para la misión. Cualquiera que haga una donación al St. Jude en febrero entrará a un sorteo por el tercer asiento. El cuarto será para un empresario que utilice Shift4 Payments, la empresa de procesamiento de tarjetas de crédito de Isaacman en Allentown, Pensilvania.

"Realmente quiero que dentro de 50 o 100 años vivamos en un mundo en el que la gente pueda subir a sus cohetes como los The Jetsons (Los Supersónicos) y que haya familias dando saltos en la Luna con sus hijos", comentó a The Associated Press Isaacman, quien cumple 38 años la próxima semana.

"También pienso que si vamos a vivir en ese mundo, será mejor que derrotemos al cáncer infantil mientras tanto", añadió.

El multimillonario compró un anuncio que se transmitirá durante el Super Bowl de la NFL para dar a conocer la misión, apodada Inspiration4 y que se tiene previsto sea lanzada en octubre desde Florida.

Los otros pasajeros a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, que Isaacman describe como un grupo diverso de "gente del día a día", serán anunciados el próximo mes. El fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, espera que el vuelo dure de dos a cuatro días.

El viaje de Isaacman es el acuerdo más reciente que se anuncia para los viajes espaciales privados y es el primero que ya se encuentra en la pista para un viaje orbital.

"Este es un hito importante para permitir el acceso al espacio para todos", dijo Musk durante una conferencia de prensa el lunes desde la sede de SpaceX en Hawthorne, California. Aunque son costosos, estos primeros vuelos privados reducirán los precios con el tiempo, señaló Musk.

La semana pasada, una empresa de Houston reveló los nombres de tres empresarios que pagarán 55 millones de dólares cada uno para volar a la Estación Espacial Internacional en enero del próximo año a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX. Y un empresario japonés tiene un acuerdo con SpaceX para volar a la Luna. En el pasado, los turistas espaciales tenían que viajar a la estación espacial en cohetes rusos.

Isaacman no divulgó cuánto le pagará a SpaceX, sólo señaló que esperaba que las donaciones al St. Jude "superen ampliamente el costo de la misión".

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.