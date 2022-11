Musk advierte a sus empleados de Twitter que la bancarrota es posible

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- El nuevo dueño de Twitter Inc., Elon Musk, advirtió en su primer discurso a sus empleados desde que adquirió la empresa que la quiebra es una posibilidad que no se descarta, informa Bloomberg.

El medio, que citó como fuente a una persona enterada del discurso, habló a sus empleados por primera vez desde que adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares.

Al referirse al tema de las finanzas y el futuro de la plataforma, señaló que la compañía necesita moverse con urgencia para hacer de su producto de suscripción de 8 dólares, Twitter Blue, algo por lo que los usuarios querrían pagar, y reconoció que la retirada de los anunciantes está afectando a los ingresos.

En un correo electrónico enviado a última hora del miércoles, Musk advirtió a los empleados de que se avecinan "tiempos difíciles". También les informó que ya no existe más la posibilidad de que trabajen a distancia a menos que él lo apruebe personalmente.

El anuncio se da el mismo día en que Yoel Roth y Robin Wheeler, dos ejecutivos que se perfilaban como parte del nuevo equipo de liderazgo de Elon Musk, dimitieron.

Musk admitió asimismo que vendió acciones de Tesla, rompiendo su promesa de no desprenderse de títulos del fabricante de automóviles eléctricos, para "salvar Twitter", pocos días después de hacerse con el control de la plataforma social.

Según señaló este jueves la cadena de televisión CNBC, Musk reveló los motivos de la reciente venta de unos 19.5 millones de acciones de Tesla, por un valor de alrededor de 3 mil 950 millones de dólares, durante una reunión con empleados de Twitter.