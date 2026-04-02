NASA Artemis II enciende motores para sobrevuelo lunar

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU (AP) — Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA encendieron sus motores y se enfilaron hacia la Luna el jueves.

Encendido translunar y trayectoria hacia la Luna

El llamado "encendido translunar" se produjo 25 horas después del despegue, poniendo a tres estadounidenses y un canadiense en camino a un sobrevuelo lunar a principios de la próxima semana. Su cápsula Orión salió disparada de la órbita alrededor de la Tierra justo a tiempo y se dirige a la Luna, a casi 400.000 kilómetros (250.000 millas) de distancia.

Fue el primer encendido de motor de este tipo para una tripulación espacial desde que Apolo 17 emprendió el último viaje a la Luna de esa era el 7 de diciembre de 1972. La NASA informó que los reportes preliminares indican que salió bien.

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La NASA hizo que la tripulación de Artemis II se mantuviera cerca de la Tierra durante un día para probar los sistemas de soporte vital de su cápsula antes de autorizarlos para la partida hacia la Luna.

Detalles del vuelo y récords previstos

Ahora el vuelo de prueba de Artemis II es el acto de apertura de los grandes planes de la NASA para instalar una base lunar.

Bajo el mando de Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen pasarán a toda velocidad junto a la Luna, darán vuelta en U y regresarán a casa sin detenerse a alunizar. En el proceso, se convertirán en los humanos que más lejos hayan viajado de la Tierra, rompiendo el récord de distancia de Apolo 13 establecido en 1970. También podrían convertirse en los más rápidos durante su reentrada al final del vuelo, el 10 de abril.

El sobrevuelo lunar será el lunes.

Orión llegará a 6.400 kilómetros (4.000 millas) más allá de la Luna antes de dar la vuelta, proporcionando vistas sin precedentes e iluminadas de la cara oculta de la Luna, al menos para ojos humanos. El cosmos incluso agasajará a los astronautas de Artemis II con un eclipse solar total, ya que la Luna bloqueará temporalmente el Sol desde su perspectiva.

Mientras tanto, los astronautas están disfrutando de las vistas de la Tierra desde decenas de miles de kilómetros (millas) de altura.

La NASA cuenta con este vuelo de prueba para impulsar todo el programa Artemis y conducir a un alunizaje de dos astronautas en 2028. Antes de que eso ocurra, es posible que el inodoro de Orión necesite algunos ajustes de diseño.

El inodoro falló en cuanto la tripulación de Artemis llegó a la órbita el miércoles por la noche. El Control de Misión guió a Koch a través de algunos trucos de plomería y ella finalmente logró que funcionara, pero no antes de tener que recurrir a bolsas de almacenamiento de orina de contingencia.

El Control de Misión logró subir la temperatura de la cabina de la cápsula Orión. Hacía tanto frío al principio del vuelo —18 grados Celsius (65 grados Fahrenheit)— que los cuatro astronautas tuvieron que hurgar en sus maletas en busca de ropa de manga larga.