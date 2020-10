NASA identifica "elfos" y "duendes" en la atmósfera de Júpiter

Datos arrojados por la misión Juno de la NASA han arrojado que hay "duendes" o "elfos" que se divierten en la atmósfera superior de Júpiter.

Los hallazgos de Eventos Luminosos Transitorios (TLE, por sus siglas en inglés) se tratan de impredecibles destellos de luz brillantes que son extremadamente breves. La información obtenida a partir de la observación de esta iluminación en el planeta más grande del sistema solar fue publicado en Journal of Geophysical Research: Planets.

De acuerdo con un comunicado de la NASA se trata de la primera vez que estos fenómenos se observan en otro mundo.

Los científicos a cargo de la investigación predijeron que estos destellos deberían estar en la atmósfera de Júpiter, pero no fue hasta el verano de 2019 que descubrieron una franja brillante de emisión ultravioleta que desapareció de inmediato, con lo que sus aseveraciones no solo se quedaron en lo teórico.

Rohini S. Giles, autor principal del artículo y científico perteneciente a la misión Juno, aseguró que en un inicio se había diseñado el equipo para observar las luces del norte y sur del planeta, pero fue hasta que vieron que las luces no solo mostraban la aurora joviana, sino también de un destello brillante de luz ultravioleta, que se pudo expandir su investigación.

"Cuanto más lo investigaba nuestro equipo, más nos dábamos cuenta de que Juno pudo haber detectado un TLE en Júpiter", afirmó.

"Sprite", luz breve y brillante

En el informe de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio se recordó que estos eventos también conocidos como "sprites" llevan el nombre del personaje del folclor inglés debido a lo breves que son. Además destacan las descargas de tormentas eléctricas que suceden, visualizándose como si fueran una medusa.

En la Tierra, explican, ocurren hasta 97 kilómetros por encima de las tormentas eléctricas e iluminan por unos milisegundos una amplia región del cielo.

Por otro lado, los "elfos", que son una abreviatura de Emisión de luz en inglés, aparecen como un disco que brilla en la atmósfera superior de la Tierra. Aunque comparten características con los "sprites", son capaces de crecer más, incluso hasta 200 millas de ancho.

En nuestro mundo, los Eventos Luminosos Transitorios son distintivos por su color rojizo debido a su interacción con el nitrógeno de la atmósfera, pero en Júpiter, planeta que se compone principalmente de hidrógeno, es probable que luzcan azules o rosas.

"Ahora que sabemos lo que estamos buscando, será más fácil encontrarlos en Júpiter y en otros planetas. Comparar los duendes y elfos de Júpiter con los de la Tierra nos ayudará a comprender mejor la actividad eléctrica en las atmósferas planetarias", afirmó Rohini S. Giles.