National Geographic busca concientizar a través de podcasts

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Si el ser humano se lo propone, en menos de una década se puede recuperar muchísimo de lo que se ha degradado en la naturaleza, consideró el explorador y biólogo mexicano Octavio Aburto.

Él es uno de los expertos que participan en el podcast de National Geographic "Lo que haces cuenta", que se estrenó hoy en el marco del Día de la Tierra, en donde activistas y científicos comparten sus conocimientos relacionados con el cuidado del planeta.

En cada uno de estos ocho programas el público podrá encontrar diferentes temáticas que tienen que ver con los ecosistemas, la interacción de las personas con la tierra, así como la importancia de las abejas en la biodiversidad.

"Mi participación en este podcast fue mandar un mensaje que es muy claro: no a esas noticias de que todo está perdido, de que no se puede, de que el cambio climático y de la degradación ambiental es imposible combatirla.

"Nosotros, la ciencia y la fotografía y todos los que estamos en estos esfuerzo, estamos mostrando que sí es posible y que si nos unimos lo podemos lograr en menos de una década", señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

El nombre del episodio en donde aborda este tema es: "Resiliencia: el poder de regeneración natural” en donde profundiza sobre la regeneración de la naturaleza y lo que pueden hacer las personas para conseguirlo.

Aburto se enfocó en tratar de recordar a la gente o explicarle a los jóvenes cómo es posible que se puede vivir la regeneración del planeta, que se puede restaurar mucho de la degradación ambiental.

Explicó que se enfocó en una comunidad que está en el Golfo de California y en Baja California Sur, que hace 25 años decidieron componer mucho del deterioro que habían hecho de sus arrecifes.

Así que le pidieron al gobierno mexicano poner una área natural protegida y desde entonces ellos decidieron no pescar dentro de una área pequeña, lo cual funcionó para recuperar toda la vida marina.

"Si no es la más importante, es una de los más importantes experimentos naturales que se han llevado a cabo, incluso por no científicos, sino por una comunidad que decidió hacer un cambio de 180 grados, en lugar de seguir degradando su arrecife, lo protegieron".

"Los turistas que viajan ahí ahora pueden ir a ese lugar y maravillarse de todo lo que puede verse en ese arrecife, incluyendo tiburones, que en todo el mundo han desaparecido", señaló.

El biólogo explicó que los humanos dependen siempre de la naturaleza aunque no se valore, por ejemplo, si bien los árboles y plantas ayudan a producir oxígeno, informó que entre el 60 y 70 por ciento del oxígeno que respiran las personas viene del mar y al degradarlo, afecta a esto.

También es importante tener ríos, lagos y lagunas limpias para el agua potable. "Tener más ecosistemas y más especies en estado saludable, nos va a dar un valor mucho mayor para los seres humanos", comentó.

Lo que más le sorprende es que cada vez hay más gente que se está sumando para cuidar al planeta, a pesar de que hay retos cada vez mayores como el cambio climático, pero le da gusto toda la creatividad que hay en jóvenes y en niños para tener una mejor naturaleza.

"Qué bueno que estamos hablando de estos temas porque hoy en el cumpleaños de la tierra, que comenzó hace algunas décadas, debería ser todos los días, no solamente un día, qué bueno que este día estemos recordando que tenemos que cambiar la manera en cómo nos relacionamos con el planeta y con los ecosistemas, tenemos que generar un mayor respeto y tener una mayor ética ambiental, por eso es importante que se difunda más".

¿Qué recomiendas a la gente para que ayude para sanar la tierra?

Todas las actividades individuales que puedan hacer las personas en el día a día ayuda para sanar al planeta tierra, indicó, como utilizar menos energía, consumir menos, cuidar más la naturaleza, estar al pendiente de no usar el plástico, no desperdiciar agua.

"Todas estas acciones individuales cuentan muchísimo, pero también cuentan las acciones colectivas que podamos hacer, pedir que las empresa cambien su manera de explotar el planeta, líderes en el gobierno que tengan una visión que inspire la conservación de los ecosistemas, del planeta, en lugar de que subsidien la destrucción del planeta.

Agregó que en vez de enfocarnos en cuántas especies están en peligro de extinción, mejor por qué no ver cuántos están vivos.

"En México tenemos ejemplos de especies que estaban en peligro de extinción como el cóndor y a través de acciones, esfuerzos para recuperar esas poblaciones, se logró, incluso los elefantes marinos, que vienen de Alaska para México, esas poblaciones llegaron a casi exterminarse a principios del siglo pasado y a través de esfuerzos ahora se recuperaron como nunca.

"Hay mucho qué proteger y lo demos hacer para que no esté en peligro de extinción, aquello que está en esa categoría y que pareciera difícil a que no esté hay ejemplos que demuestran que sí, hay que poner la atención en eso".