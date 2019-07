Netflix anuncia plan exclusivo para celulares

La compañía indicó que el plan para celulares y tabletas "será una forma efectiva de expandir aún más nuestro negocio en un mercado de bajo gasto".

Netflix permitirá a sus usuarios reproducir contenido desde un dispositivo a la vez y lo hará bajo una resolución de 480p.

En una carta dirigida a los inversores y presentada junto con los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2019, Reed Hastings, CEO de Netflix, confirmó que durante el tercer trimestre de 2019 lanzarán un nuevo plan de suscripción en India, el cual permitirá consumir contenido en streaming desde un dispositivo móvil, según el portal The Verge.

Este nuevo plan de suscripción va a ser el más económico de toda la plataforma y hará posible que los clientes reproduzcan el contenido solo desde un smartphone o tablet, con una resolución de 480p.

Esta fórmula para abrirse paso en mercados emergentes, ya había sido probada con anterioridad, ya que desde 2018 la firma la había probado en Malasia y en algunos otros países.

La decisión de que el plan sea exclusivo para India, se debe a que Netflix busca captar nuevos suscriptores en una región que tiene un rédito por usuario de televisión de paga menor a cinco dólares. Por lo tanto, esta iniciativa impulsaría el consumo de contenido a un costo no tan elevado, según explicó la compañía.

"El plan será una forma efectiva de introducir un mayor número de personas en la India a Netflix y de expandir aún más nuestro negocio en un mercado en el que la TV paga ARPU (ingreso promedio por usuario) es bajo (por debajo de 5 dólares)".

Por el momento no se dieron a conocer más detalles acerca de este plan. El anuncio del nuevo plan llega después de que los resultados financieros revelaran una falla en el crecimiento de los suscriptores, ya que los usuarios de Estados Unidos disminuyeron durante el trimestre. Esa falla se atribuye parcialmente a los aumentos de precios realizados por la firma a principios de año.

En los próximos meses, Netflix verá incrementada su competencia con el inicio de los servicios de las nuevas plataformas Disney+, Apple TV+ y HBO Max.