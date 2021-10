Netflix reacciona a la caída de Instagram y Facebook con meme

Luego que la mañana de este lunes unas de las redes sociales más utilizadas por los internautas, Facebook, WhatsApp e Instagram se "cayeran" mundialmente, Netflix reaccionó de manera muy particular al publicar un meme, en el que hace referencia que Twitter, el servidor de microblogueo por excelencia, salvó el día y la comunicación a distancia.

Cuando más segura o seguro te encontrabas que tu plan había expirado, tus datos terminados o el wifi estaba fallando, hubo una única manera de saber que el problema de desconexión ocurrió de forma global: Twitter.

Esto se debe a que Facebook, fundado por Mark Zuckerberg, es propietaria tanto de WhatsApp como de Instagram, por tanto, la caída de dicha tríada respondería la lógica de: "o todos coludos, o todos rabones". Ahora, "5xx server error" es la leyenda más leída, ya que de esa manera las redes sociales han indicado problemas de ejecución.

Si bien, no es la primera vez que los usuarios se ven impedidos de utilizar estas plataformas de comunicación, es la más duradera, pues de acuerdo con el sitio "Downdetector" que monitorea los servicios de internet, la caída ocurrió a las 10:20 horas de este lunes, aproximadamente, luego de siete horas no hay indicios de una solución a estas fallas.

En este contexto, Netflix -la distribuidora de contenidos audiovisuales más famosa- tomó con un poco de humor los hechos sucedidos, al compartir en su Twitter un meme en el que demuestra como esta red sirvió para mantener la comunicación de unas y otros.

Como era de esperarse, los cosmonautas -que al momento se refugian en la red del ave azul, reaccionaron favorablemente al compartir y retwittear este Tweet.