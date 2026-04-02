Niños y adultos mayores deben moderar consumo de pescados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Durante

es común que aumente el

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y mariscos; sin embargo, no todas las personas pueden incluirlos en sus comidas, ya sea porque tienen ciertas condiciones de salud oSi quieres saber de qué grupos hablamos, sigue leyendo.¿Cómo saber si el pescado está fresco?De acuerdo con lade la(UNAM), losson alimentos obtenidos del mar o de ríos a través de la pesca.Estos alimentos son fuente importante de nutrientes, ya que aportancomo calcio, magnesio y fósforo;A, D, E, B6 y B12; y(tal es el caso del Omega 3), todos esenciales para el funcionamiento del organismo.Y para garantizar su valor nutricional, es necesario consumirlos frescos. Al respecto, la(Profeco) indica que undebe poseer, piel brillante, ojos claros y salientes, además de un olor suave a mar (no desagradable).Una manera de revisar esto, consiste enla carne del animal para comprobar que está firme; por el contrario, si se siente aguada o excesivamente dura, significa que ha sidopor mucho tiempo.Y en el caso de los mariscos, losdeben tener ely las cabeza translúcidas; mientras que losse venden con las conchas cerradas.Otros indicadores de su calidad son:en la superficie,limpio y no a amoníaco,ni otras partículas en la cabeza o cuerpo.¿Cuándo no se recomienda consumir mariscos?El mismo artículo de la revista UNAM Global advierte que existenen las que se debe tener precaución con el; por ejemplo, durante los meses más calurosos —mayo, junio, julio y agosto— estos productos pueden descomponerse con mayor facilidad si no se conservan adecuadamente. Y eso ocasionaTampoco se recomienda comerlos en, cuando ciertas especies están en reproducción, e incluso cuando hay, fenómeno natural en el que proliferany que pueden contaminar a los mariscos bivalvos (como las almejas).¿Quiénes no deben comerAunque losaportan numerosos nutrientes, hay personas que deben evitar o moderar el consumo esta temporada:La, en un artículo del Hospital Universitario La Moraleja, indica que en este grupo de personas se debe evitar elcrudos por el riesgo de infecciones; no obstante, señala que el pescado sí puede consumirse cuando está bien cocido y si fue previamenteLos mariscos cocidos también pueden comerse, pero cocinados de manera meticulosa para prevenir enfermedades como, anisakiasis o toxoplasmosis.Mujeres en etapa deo que buscan un embarazoLade Estados Unidos señala que este segundo grupo de personas puede consumir pescado, pero con ciertas precauciones.Por ejemplo, recomienda ingerir 2 o 3 porciones semanales (de 225 a 340 gramos) sólo de especies con, ya sea sardina, boquerón (anchoa), salmón, trucha o tilapia.En cambio, las especies de pescado con concentraciones elevadas de mercurio deben quedar fuera de consumo, puesto que afectan eldelNiñas y niñosSi bien elde lay el Programa Perseo del Ministerio de Sanidad recomiendan incluir pescado en la alimentación de los niños, de igual manera aconsejan evitar las especies con mayores cantidades de mercurio.Este metal se produce de manera natural en el ambiente, aunque también proviene de la, llega a losa través de los ríos y se transforma en, acumulándose dentro del cuerpo de ciertos peces.En este cuarto grupo, laindica que las personas mayores o conpueden ser más vulnerables a los contaminantes presentes en; por ello, invita moderar su consumo y elegirPersonas conFinalmente, cuando alguien tienea estos alimentos, su cuerpo identifica proteínas del pescado o marisco como si fueran peligrosas. En consecuencia, se desencadena unaque libera sustancias como la, causando síntomas.