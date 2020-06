Nintendo acepta que fueron más cuentas las afectadas por "hackeo"

En abril, Nintendo dio a conocer que debido a un "hackeo", alrededor de 160 mil cuentas en su plataforma se habían visto comprometidas. Pero ahora la empresa señala que la intrusión en realidad afectó a casi el doble, unas 300 mil cuentas.

De acuerdo con la compañía, el nuevo número se descubrió después de continuar su investigación que demostró que los "hackers" robaron cuentas de Nintendo Network ID (NNID) y se utilizaron para 3DS y Wii U para descargar contenido y vincular sus sistemas a una billetera compartida.

Es así que los piratas informáticos podrían haber gastado dinero en la tienda My Nintendo o Nintendo eShop utilizando fondos virtuales o dinero de una cuenta vinculada de PayPal e, incluso, de tarjetas bancarias.

Asimismo la compañía advirtió que información de los usuarios como su nombre, fecha de nacimiento, su país o región, y dirección de correo electrónico también pudieron ser vistas por los "hackers".

En respuesta al problema de seguridad, Nintendo eliminó la opción para que los propietarios de Switch inicien sesión en su cuenta de Nintendo a través de NNID. Además, los usuarios de las 300 mil cuentas que se vieron afectadas recibirán un correo para restablecer su contraseña. Por último la empresa está alentando a todos los propietarios de Switch a habilitar la verificación en dos pasos para asegurar su información.

La compañía también declaró que está tomando medidas de seguridad adicionales y afirmó que solo una pequeña fracción de las cuentas "hackeadas" se utilizó para realizar compras fraudulentas y que los reembolsos para esos clientes están casi completos.

Cabe recordar que el "hackeo" se descubrió luego de que varios usuarios denunciaran en las redes sociales que se habían registrado ingresos no autorizados en sus cuentas, además de compras que no reconocían en juegos de Nintendo o en la moneda virtual de Fortnite.