Nintendo celebra día de Mario Bros con eventos y promociones

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Cada 10 de marzo las y los amantes de los videojuegos celebran al personaje más famoso de la industria, que ha marcado generaciones enteras y hasta la fecha, sigue innovando: "

".

Esta ocasión es conocida como el. oDay en el, y surgió por el divertido efecto visual que genera la abreviatura del día en inglés, March 10, reducida a "".Con el paso de los años, la conmemoración ha sido adoptada por, como un día para celebrar a su icónico personaje. Actualmente, la empresa japonesa usa elDay para anunciar lanzamientos, novedades, ofertas yrelacionadas al universo virtual del plomero más conocido en todo el mundo.-----¿Cuál es el origen dedeEl origen del icónico personaje del universo demezcla la, lasy un poco de improvisación.De acuerdo con una investigación de la Revista UNAM Global,fue creado por el diseñador japonésen, durante el desarrollo del juegoEn aquellos años, ya que los recursos de programación eran limitados, se dificultaba la creación de un personaje con una gran cantidad de detalles. Así que, al no poder dibujarle una boca, recurrieron a un prominenteacompañado de una nariz muy grande.Laevitaba tener que animar el cabello. Elhacía más fácil ver la nariz y la cara con pocos píxeles y su overol ayudaba a distinguir los brazos del cuerpo, lo que permitía resaltar la función principal del personaje, que era saltar.En sus inicios, el plomero era apodado. El nombre desurgió por una, puestenía almacenes en Estados Unidos y el dueño del edificio se llamabaSegale. Según la historia difundida por la propia empresa, Segale fue a reclamar el pago de la renta, y el equipo decidió ponerle su nombre al personaje como, sin saber que se quedaría para siempre.En, se lanzó oficialmente el primer videojuego de SuperBros., en el que aparecieron otros personajes característicos, como su hermano, las tuberías, la princesa Peach, entre otros.Gran parte del éxito del personaje, y algo que cautiva a los millones de fanáticos de la franquicia es querepresenta al estereotipo delque rescata a la princesa. Sin embargo, lejos de ser un guapo caballero, es unchaparrito, regordete y, extremadamente hábil para saltar.