Nintendo confirma la llegada de una nueva Switch

La consola híbrida Nintendo Switch ha sido un éxito en todo el mundo. La compañía japonesa lleva millones de unidades vendidas. Sin embargo, en los últimos años se ha especulado la posibilidad de una nueva versión con características mejoradas. Al fin la empresa ha confirmado sus planes y en unos meses llegará un modelo con una pantalla OLED más grande y otros cambios.

A cuatro años de haber lanzado la Switch en el mundo, Nintendo anunció que lanzará una versión mejorada de su consola que, entre otras características, tendrá una pantalla más grande, de siete pulgadas con tecnología OLED de 720p, que según la compañía es más vívida. Hay que recordar que el modelo actual tiene un panel LCD de 6.2 pulgadas.

Por otra parte el nuevo modelo de consola tendrá biseles significativamente reducidos y 64 GB de almacenamiento (en lugar de 32 GB), mientras que la base tiene un puerto LAN con cable. Nintendo además promete "audio mejorado" con el nuevo Switch, que será compatible con todos los controladores Joy-Con existentes y con todos los juegos.

Un cambio más es que ofrecerá un nuevo esquema de colores. Además del rojo neón y azul tradicional con una base negra, ahora también se podrá escoger un color blanco y negro con una base blanca.

De acuerdo con las imágenes que se han mostrado hasta ahora del nuevo Switch, también incluye un soporte ajustable para jugar en la mesa, un pie de apoyo mejorado que ahora abarca todo el ancho de la parte posterior de la consola. Puede apoyarse en cualquier ángulo y parece mucho más resistente que la pieza de plástico que sostenía el viejo modelo.

Nintendo además afirmó que la duración de la batería de este nuevo OLED Switch será de hasta nueve horas, la misma cantidad que la del Switch actual. Respecto a sus dimensiones, la nueva versión es un poco más larga que la original y también un poco más pesada con 0.32 kilogramos en comparación con los 0.29 del original.

Sin embargo, no todos los rumores sobre las mejoras resultaron ser ciertos. Se había hablado de que contaría con salida 4K, pero no es así, por lo que los jugadores tendrán que conformarse con una resolución máxima de 1080p en modo acoplado. Nintendo tampoco ha dicho si es que actualizará otras partes del Switch. Se creía que el dispositivo OLED usaría la tecnología DLSS de NVIDIA con un chip mejorado pero, al parecer no será así. Finalmente también vale la pena decir que la compañía ya está advirtiendo que, debido a los cambios, como la pantalla más grande, la nueva Switch podría no funcionar tan bien con los productos de Nintendo Labo.

--No se espera amplia disponibilidad

Aunque seguro muchos fans de la marca se alegrarán con el lanzamiento de una nueva Switch, hay una mala noticia a tomar en cuenta. Es muy probable que la demanda supere con creces la oferta.

Recordemos que el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo a los inversionistas en una llamada, en mayo pasado, que la compañía todavía estaba lidiando con problemas de escasez y producción relacionada con la actual escasez mundial de semiconductores que está limitando su capacidad de producción. Por lo tanto, el nuevo Switch podría ser incluso más difícil de encontrar que la consola actual.

Aun así te compartimos que el modelo Switch OLED saldrá a la venta por un precio de 350 dólares, unos 7 mil pesos, a partir del 8 de octubre.

Esta será la tercera actualización que Nintendo hace a su consola. Desde que lanzó el Switch original en 2017, ha presentado un modelo revisado con una actualización de batería. Y, en 2019 lanzó el Switch Lite, una versión más pequeña y barata que no se puede conectar a un televisor.