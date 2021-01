No compartimos información con Facebook: presidente de WhatsApp

Cada día, 2 mil millones de personas se comunican a través de WhatsApp. Esto representa a alrededor de uno de cada cuatro habitantes del planeta. Fue creada en 2009 por Jan Koum; sin embargo, su aparición como aplicación para iOS, en ese mismo año, y para Android en 2010, le supuso un crecimiento exponencial. Esto llamó la atención de Mark Zuckerberg, quien adquirió la compañía a Koum por 4 mil millones de dólares en efectivo y 12 mil millones en acciones de Facebook, en 2014.

Bajo la tutela de Facebook, WhatsApp ha modificado algunas veces sus términos de uso y políticas de privacidad. La más reciente actualización a estos términos —que originalmente entraría en vigor el 8 de febrero— suscitó una controversia mundial: muchos de los usuarios de la aplicación se declararon preocupados por los nuevos lineamientos en los cuales, temen, sus datos personales serían compartidos de manera más abierta con Facebook, vulnerando su derecho a la privacidad.

Para explicar el verdadero alcance de sus nuevas políticas y condiciones de uso y privacidad, Tech Bit de EL UNIVERSAL, conversa de manera exclusiva con Will Cathcart, presidente global de WhatsApp.

La actualización en sus políticas de privacidad y términos de uso pusieron muy nerviosos a los usuarios. Pero comencemos por lo básico: ¿Qué información ya recoge WhatsApp y cómo se utiliza?

—Desde el nacimiento de WhatsApp, hemos mantenido un compromiso con el total respeto a la privacidad de nuestros usuarios. Tus conversaciones personales son privadas. Todos los mensajes, archivos y llamadas de audio o video que compartes con tus amigos, familia y colegas están protegidos por el encriptado punto a punto.

Nosotros no tenemos acceso ni copias de tus conversaciones personales; no guardamos un sólo mensaje, fotografía, dato personal o financiero que distribuyas a través de la plataforma. Ni siquiera cuando usas la opción de "compartir ubicación" podemos saber a quién se la envías o dónde estás. Para mí, es muy importante que nuestros usuarios lo sepan. Nada de esto ha cambiado.

Actualmente, WhatsApp tiene acceso a tu dirección IP, al modelo de tu teléfono y el procesador que usa, y a los nombres de tus grupos. Todo esto tiene un carácter meramente operativo. Al detectar una dirección IP, podemos identificar mucho más rápidamente a usuarios que realicen spam o mensajería no solicitada; conocer el modelo del teléfono nos permite planear a futuro nuestras actualizaciones para que WhatsApp siempre funcione como se espera, y los nombres de los grupos nos permiten identificar más rápidamente las redes de comunicación que puedan ser nocivas o, incluso, ilegales.



Sin embargo, con la más reciente actualización de los términos y políticas de privacidad se llegó a mencionar que ahora WhatsApp compartiría información con Facebook, incluyendo datos sensibles como transacciones financieras, métodos de pago utilizados y montos de compras en línea. ¿Es esto cierto?

—No, nada de eso es cierto. WhatsApp no comparte esa información con Facebook, sólo la que mencioné antes. Digamos, si tú le mandas la información de tu cuenta bancaria a uno de tus contactos, o un PDF con una factura o algún tipo de información de este tipo, nosotros no podemos saberlo, está encriptada.

En México no tenemos activados productos financieros. Solamente en India los usuarios de WhatsApp pueden realizar transferencias de dinero por medio de la aplicación y, en ese caso, recolectamos cierta información de las transacciones, pero esto es por requerimiento de las autoridades financieras del país.



Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede con la citada actualización?

—Esta actualización en nuestras políticas tiene que ver con un esfuerzo mayor por transparentar el uso y el tratamiento de los datos de nuestros usuarios. En el último par de años, las interacciones entre empresas y clientes se han incrementado por medio de WhatsApp como canal de comunicación.

En México existen muchas pequeñas y medianas empresas, como pueden ser salones de belleza, restaurantes, entre otros, que ofrecen a WhatsApp como un canal para hacer reservaciones, por poner un ejemplo. Tenemos calculado que, en México, cada mes, alrededor de 2 millones de usuarios ven un catálogo de cuentas de negocios en WhatsApp. Con esto te doy una idea de por qué es importante para nosotros regular estas interacciones, ya que el volumen de información que un usuario puede estar entregando a una empresa es mayor.

Ese es el punto central de esta actualización de políticas: para que nuestros usuarios queden protegidos frente a una interacción con una empresa y que sepan, en el momento en que inician una conversación de carácter comercial, que sus datos podrían quedar alojados en un servidor o en una nube privada por parte de la empresa con la que tienen contacto. Ese es el cambio central en las nuevas políticas, hacer más transparente esta nueva manera de interacción y el modo en que los datos que proveas en estas interacciones serán tratados y protegidos.



¿En dónde identificarías que se dio este malentendido por parte de los usuarios?

—Esa responsabilidad está totalmente de nuestro lado (...). Estamos revisando nuestra estrategia de comunicación, y entiendo las preocupaciones que causó entre nuestros usuarios esta percepción de "aceptas o te suspendo" que el mensaje inicial parece comunicar. Por ello, hemos retrasado la entrada en vigor de estas nuevas políticas hasta el 15 de mayo, tiempo en el que estaremos hablando con nuestros usuarios hasta disipar todas sus dudas y dejarlos con la total tranquilidad de que sus comunicaciones personales se encuentran seguras.



Entonces, para tranquilidad de todos: ¿WhatsApp no compartirá la información de sus usuarios con Facebook? ¿Esto no se incluye en la actualización de políticas?

—No, no compartimos ni compartiremos las conversaciones personales privadas con Facebook. WhatsApp no es un canal comercial, como puede ser el propio Facebook o Instagram. No hay anuncios en WhatsApp, tus conversaciones no están llenas de robots vendiendo productos, ni te aparece otro tipo de publicidad. Nada de la estrategia de publicidad personalizada que encuentras en Facebook o Instagram está presente en WhatsApp.

El único momento en el que Facebook y WhatsApp comparten información es si, por ejemplo, navegando por Instagram o por una página de negocios en Facebook ves un artículo que te interesa y el vendedor tiene activado un botón que dice "Contáctame en WhatsApp". En cuanto haces eso, las plataformas cruzan la información para enlazar la comunicación de un canal a otro, pero eso es básicamente todo el intercambio de información entre ambas.

No está contemplado en ninguna parte en nuestros lineamientos el compartir ningún tipo de información con Facebook con fines comerciales o de desarrollo de publicidad dirigida.



Como sabes, muchos usuarios migraron a otras aplicaciones. En tu opinión ¿por qué WhatsApp es la mejor opción? ¿En qué destaca frente a Telegram o Signal?

—Lo que nos hace diferentes es el compromiso que tenemos con que tus comunicaciones te pertenezcan sólo a ti. Dicho esto, muchos usuarios deben saber que esta capa de protección a la privacidad que tenemos no se encuentra presente en otras plataformas. Es cierto que Telegram recopila muy poca información de los usuarios, pero la encriptación punto a punto no está habilitada por defecto.

Ellos sí cuentan con un respaldo de todas tus comunicaciones en sus servidores. Esto es comprensible, ya que su enfoque es más cercano a una red social.

La gente usa Telegram para hacer transmisiones, crear grupos y comunidades, comparten archivos, intereses. Tiene un enfoque distinto y, por ello, el tratamiento que le dan a los datos es diferente. Repito: ellos sí podrían, si fuera el caso, leer el respaldo de tus conversaciones y la información que se encuentra ahí (...). Creo que, en temas de privacidad y protección de datos, continuamos siendo el referente.



Esta actualización en las políticas de privacidad de WhatsApp entrará en vigor el próximo 15 de mayo. ¿Qué significa eso para el futuro de WhatsApp? ¿Podremos esperar nuevas funciones o algún plan en específico para México que derive de estos cambios?

—Absolutamente. Partir de la base de reglas más claras en las interacciones entre empresa y consumidor a través de WhatsApp nos pone en una posición muy favorable para lanzar nuevos productos. Desde hace un año hemos estado en conversaciones con el banco central de México para delinear toda nuestra estrategia de pagos por medio de WhatsApp.

Las conversaciones han sido productivas y estamos confiados en que, en algún momento en el futuro cercano, podamos anunciar a los usuarios en México que ahora podrán hacer transferencias y pagos a través de WhatsApp. Actualizar nuestras políticas, en este sentido, ayudará a que las conversaciones para lanzar este producto avancen y rindan frutos.



Finalmente, hablando de redes sociales, últimamente se ha abierto un debate en torno a la libertad de expresión en estas plataformas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

—Cualquier plataforma de comunicación debe tener reglas claras para sus usuarios. En nuestro caso, por medio de nuestros términos de uso garantizamos que todo aquel que utilice WhatsApp lo haga en un ambiente en donde su información está protegida y día a día trabajamos para evitar que exista mal uso o abuso de la plataforma.

Creo que la función principal de una plataforma de comunicación es tener reglas claras para que sus usuarios las utilicen en un entorno seguro.