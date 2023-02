No hay evidencia de que maíz transgénico genere daños a la salud

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- A 24 años de consumir maíz transgénico no se han demostrado científicamente daños a la salud humana; sin embargo, será la Secretaría de Salud la que deberá argumentar el porqué de la prohibición del maíz genéticamente modificado para consumo humano, en caso de que Estados Unidos lo solicite formalmente, dijo el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos.

Durante la Expo Carnes y Lácteos 2023, que organizó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), el funcionario dijo que hasta que el gobierno estadounidense decida pedir formalmente una consulta bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), corresponderá a la Secretaría de Salud presentar las bases científicas de la prohibición.

Recordó que en el decreto de diciembre de 2020 se prohibió la importación del maíz genéticamente modificado en general, pero fue el 13 de febrero pasado que se emitió el nuevo decreto que permite la importación de maíz transgénico para forraje y uso industrial.

"Ahora se esperará la solicitud de consulta, si es que Estados Unidos lo solicita, pero va muy orientado a salud humana y eso tendrá que ser un tema de Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), tendrá Cofepris que presentar los argumentos ya que como ustedes se dieron cuenta en el Decreto se hace específicamente menciona a la prohibición de maíz que va a la tortilla, al consumo humano".

Explicó que "no es un tema que yo me quiera safar como (Secretaría de) Agricultura, sino que son temas que atañen directamente a la Secretaría de Salud".

¿Hay estudios que demuestren daños a la salud?

En respuesta a la pregunta de si hay estudios que demuestren daños a la salud después de 24 años de consumir maíz transgénico, dijo: "No hay problema, no hay científicamente demostrado un daño a la salud humana ni en México ni en el mundo".

Comentó que no saben si Estados Unidos iniciará una solicitud de consultas que es el primer paso de las controversias comerciales, porque se emitió un nuevo decreto y las pláticas anteriores fueron en torno al decreto de 2020.

Expuso que la Secretaría de Agricultura "siempre estuvimos pugnando porque hubiera acceso al maíz con fines de alimentación animal porque claramente no tenemos la capacidad de producirlo y toda esta industria se vería afectada, pero afortunadamente esto no quedó en el Decreto, o sea que hay un libre acceso de los 17 millones de toneladas que importamos".

Agregó que para el 2023 se trabaja en aumentar la producción de maíz amarillo en México que no sea transgénico al estimarse que se llegará de 2.5 millones a 3 millones de toneladas.